Laura Collett ja London. Kuva: FEI Christophe Taniere
Olympiamitalisti Laura Collett valmentaa Hyvinkäällä marraskuussa

Tuskin syyskuisesta kouluratsastuksen huippuklinikasta on toivuttu, kun maahan tulee seuraava huippunimi, tällä kertaa kenttäratsastuksesta.
Englantilainen kenttäratsastaja Laura Collett saapuu 22.-23.11.2025 Hyvinkäälle Stable Novaan valmentamaan Kenttäratsastuksen Kannatusyhdistys Ry:n järjestämään klinikkaan.

Kyseessä on Collettin ensimmäinen vierailu Suomessa.

Collett on erittäin arvostettu kenttäratsastaja, joka voitti ensimmäisen Euroopan mestaruutensa jo poniratsastajana, ja onkin tuon jälkeen menestyksekkäästi edustanut maataan lukuisissa arvokilpailuissa. Viimeiseksi vuoden 2024 olympialaisissa Pariisissa hän voitti joukkuekultaa ja henkilökohtaista pronssia holsteininhevosellaan London 52 (Landos - Quinar Z). Tokiossa tuli joukkuekultaa niin ikään. EM-kisoissa joukkuekultamitaleita on FEI:n tietokannassa Collettille listattuna peräti viisi ja yksi hopeinen. Henkilökohtaisia EM-mitaleita on neljä, joista kolme kultaista.

Lisäksi hänellä on voittoja sekä sijoituksia muista maailman arvostetuimmista kenttäkilpailuista, kuten Badmintonista ja Burghleystä.

35-vuotiaan Collettin valmennustyyliä pidetään positiivisena ja kannustavana ja hän keskittyy hevosten näkökulman ymmärtämiseen.

Klinikalla esiintyy noin 18 ennalta valittua ja tasoryhmiin jaettua ratsukkoa, lähtien nuorista hevosista aina SM-tasolle.

Klinikka järjestetään Stable Novan isossa, lämmitetyssä maneesissa. Lauantaina illalla järjestetään Hyvinkään Scandicissa myös ”Eventing Dinner” -illallinen. Illalliskortit tulevat myyntiin lähiaikoina.

Emma Kanervan ja Terhi Stegarsin yhteisklinikka syyskuussa

