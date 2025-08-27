Sir Greg Pariisissa.
Olympiaratsu Sir Greg myyty Italiaan

Veera Nykäsen olympiahevonen lähti maasta.
Julkaistu

Veera Nykäsen (os. Manninen) Pariisin olympialaisissa 2024 ratsastama ja Petri Tolmusen valmentama sekä omistama olympiaratsu Sir Greg on myyty italialaisomistukseen. Tulevaisuudessa hevosella kilpailee Camilla Luciani.

Luciani on kansainvälisestikin kilpaileva 22-vuotias ratsastaja, joka on FEI:n rankingissa sijalla 1003. Hän osallistui viime vuonna nuorten ratsastajien EM-kisoihin, mutta joutui keskeyttämään Athina Quandolynillä.

”Päätös Sir Gregin myynnistä oli tiimin yhteinen, mutta ensisijaisesti ratsastajan toivomus. Olen erittäin iloinen Sir Gregin osalta, että löysimme erinomaisen jatkajan hevosen kansainväliselle uralle.

Upea kuuden vuoden yhteinen matka on osaltamme tullut päätökseen. Pääsimme yhdessä tekemään uuden luvun suomalaisen ratsastusurheilun historiaan viemällä olympiatasolle ratsukon kotimaasta käsin suomalaisella valmennusosaamisella”, kommentoi Petri Tolmunen.

