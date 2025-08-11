Camilla Segercrantz tuulettaa päästyään maaliin.
Camilla Segercrantz tuulettaa päästyään maaliin. Kuva: Ella Jauhiainen
"On hauskaa kisata vain omaa porukkaa vastaan" – Camilla Segercrantz asetti tavoitteeksi hopean kirkastamisen ja onnistui siinä

Veteraanien mestaruushopea meni Minna Eranka-Lintulalle, pronssi Virpi Mäki-Oppaalle.
