"On hauskaa kisata vain omaa porukkaa vastaan" – Camilla Segercrantz asetti tavoitteeksi hopean kirkastamisen ja onnistui siinä

Camilla Segercrantz kirkasti viime vuoden mestaruushopeansa veteraanien mestaruuskullaksi. Ratsastaja ja Coriostro (Cagliostro 161 - Casanova) voittivat toisen osakilpailun toisella kierroksella pistemäärällä 4."Kyllä viime vuoden hopean kirkastaminen asetettiin tavoitteeksi. Kaikki ystävät sanoivat siitä. Talli kiristi minut tulevaisuuden toivoksi. Ei yhtään paineita!” ratsastaja nauraa.”No ei. Kyllä tätä on vaan niin ihanaa tehdä." Tällä kertaa hopealle jäivät Minna Eranka-Lintula ja Idee Recue Dew-Drop (Peppermill - Quidam de Revel) pistein 4,22. Ratsastaja oli ennen toista kierrosta kiinni kullassa kimon Heginan (Carrera - Kalusha) kanssa pistein 1,1. "Päivän vaikein tehtävä oli valita hevonen toiselle kierrokselle. Otin riskikortin: tämä punainen tamma tuntui paremmalta, se on minulle ehkä vielä vähän rakkaampi", hän kertoo. Ratsastajat naureskelevat lehdistötilaisuudessa hyvässä hengessä.Oliko päätös sitten oikea?”No ei!” hän nauraa.”Kyllä oli!” Segercrantz taputtaa.”No joo. Päätin, että teen sillä nollan viimeisellä kierroksella", Eranka-Lintula taustoittaa. ”Joo, ymmärsin taka-ajatuksen. Päätin pitää hermot kylmänä", kultamitalisti kertoo. .Viime vuoden pronssimitalistit Virpi Mäki-Opas ja Grande Alegria (For Enjoy Ask Z 146 - Lancado) uusivat pronssin pistein 10,02."Olen kyllä ihan tyytyväinen. Ensimmäisen päivän jälkeen ajattelin, että peli on jo menetetty. Tamma oli pinkeä kentällä, hyppäsi laakaan ja otti kaksi puomia. Pitkät linjat on sille haastavia, se on niin pienilaukkainen tamma. Mutta tänään se oli rennompi, ja välit pääsivät sujumaan. Pääsin viime vuonna yrittämään kolmella hevosella. Olin silloin helpommassa asemassa, tänä vuonna kaikki oli tämän yhden varassa. Ei ole ehkä mun kyvykkäin hevonen, mutta se on yritteliäs", ratsastaja kertoo. Kilpailijat kaipailivat derbykentälle, ja toivovat pääsevänsä kilpailemaan siellä ensi vuonna. Lisäksi mitalistit pohtivat estekorkeuden nostamista.Ei haittaa, jos korkeus olisi pykälän verran isompi. Toisaalta, se voi karsia osallistujia” Mäki-Opas pohtii.Vuonna 2024 osallistujia oli viisi, tänä vuonna ratsastajia oli seitsemän. .60-vuotias Eranka-Lintula on veteraanien mestaruuskilpailun vanhin osallistuja. Viime vuonna ratsastajaa ei nähty Ypäjällä. ”En osallistunut viime vuonna, koska minulla oli omia terveyshuolia. Hevoset olivat kyllä kunnossa. Välillä voi käydä niinkin. Olen tätä kautta kilpaillut aktiivisemmin muutenkin.”Mikä veteraaneille suunnatussa mestaruuskilpailussa on parasta? Mikä saa palaamaan samaan kilpailuun?"Täällä on samanhenkistä porukkaa. Ollaan monesti todettu, että on hauskaa kisata vain ihan sitä omaa porukkaa vastaan. Tämän lajin ihanuus on se, että on sekaisin sennuja ja junioreita ja veteraaneja ja poneja – kaikki menee siellä yhtä luokkaa. Mutta kivaa välillä mennä näin. Koko tämä ilmapiiri ja se että meitä jotenkin pidetään tärkeinä", Segercrantz pohtii."Kyllä. Täällä nuortuu monta vuotta", Eranka-Lintula komppaa. Seuraavaksi veteraanit kisaavat hallimestaruudesta. .Katso luokan tulokset täältä.