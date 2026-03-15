Onko Anna Kärkkäisen tuleva GP-poni "tuomittu" vain kansallisiin luokkiin?

Suomessa kasvatettu voikkoruuna, ratsuponi-isän ja ratsutamman poika Minion Verde (F.S. Mr Right - Florencio) on iso poni, mutta kuitenkin ponimitoissa, säkäkorkeudeltaan noin 145 senttiä. Sillä ratsastaa aikuisratsastaja Anna Kärkkäinen, joka itse on pituudeltaan 156 senttiä ja painaa 47 kiloa, moni sanoisin, että hän on juuri sopivan kokoinen ratsulleen. Kärkkäinen osallistuu Minion Verdellä tänä vuonna Pohjolan Grand Touriin, joka käydään viime vuodesta poiketen kokonaan intermediaire-tasoisena. Eli kun sarja viime vuonna loppui GP kür-ohjelmaan, tänä vuonna se päättyy inter II:een.Sunnuntaina ratsukko osallistui inter A:han, ja oli Ville Vaurion ja Merry Franciksen jälkeen kakkonen. Inter II on jo niin lähellä GP:tä, että siihen osallistuva hevonen alkaa jo osata grand prix'n asiat. Niin osaa Minion Verdekin. Kärkkäinen sanoo, että vaikka "kaikkea pitää saada vielä paremmaksi ja hevoseen lisää nostetta", voi hyvin olla, että loppukaudesta se kokeilee ensimmäisen GP:nsä "jossain piilossa", vaikkapa rataharjoitteluna. Tämän jälkeen sillä on auki ura kansallisen tason GP-hevosena. Se saa sääntöjen mukaan osallistua vaikka senioreiden SM-kisoihin. Mutta jää enemmän kuin epäselväksi, saako sillä osallistua niin halutessaan koskaan kansainväliseen GP-luokkaan. . FEI:n säännöt toteavat, että GP on "open to all horses". Mutta koska hevosia on kaiken kokoisia, ja osa täysiveriarabeista ja PRE-hevosista voivat olla ponimittaisia, eli alle 148-senttisiä, olematta kuitenkaan rodultaan poneja, jää auki kysymys siitä, milloin hevonen virallisesti on pieni hevonen, milloin poni.Yleensä ongelma on toiseen suuntaan, ylimittaiset ponit halutaan pitää poissa poniluokista. Paljon harvemmin, jos koskaan, kysymys esitetään kuten Kärkkäisen tapauksessa. Anna Kärkkäisen oma käsitys tällä hetkellä on, että hän ei voi osallistua kansainvälisiin GP-luokkiin. Asia ei häntä kuulemma haittaa. Tämä voi kuitenkin muuttua häiritseväksi detaljiksi siinä vaiheessa, jos ja kun hevonen on saatu koulutettua kansainväliselle senioreiden tasolle ja jos se sattuisi olemaan hyvä siinä. Kärkkäinen tietää, että jos ponia ei ole koskaan virallisesti mitattu ponimittaiseksi, sen säkäkorkeus ei ole virallisesti "tiedossa" ja se on FEI:n silmissä hevonen.Minion Verdeä ei ole mitattu. Asia selvä? Ei aivan. Kun Kärkkäinen kuitenkin päätti varmistaa asian FEI:ltä, hän sai hämmentävän vastauksen: "Poni on hevonen, kunnes se poniksi mitataan. Paitsi, jos se silmämääräisesti selkeästi on poni."Kuka tällaisen silmämääräisen arvion tarvittaessa antaa ja missä vaiheessa se tehtäisiin, on auki.Kärkkäinen arvelee tämän hänen kohdallaan tarkoittavan, että vastaus on ei, koska hänen mielestään Minion Verdestä "kyllä näkee silmämääräisesti, että se on poni". Joku muu voi toki olla jotakin muuta mieltä.Vastaus kysymykseen jäi sen verran auki, että Kärkkäinen on yrittänyt kysellä sääntöihin perehtyneiltä tutuiltaan. Tähän asti ehkä paras vastaus oli "ilmoittutua kansainväliseen luokkaan naapurimaassa, Virossa tai Ruotsissa, mennä kilpailuihin ja katsoa kuinka käy". Kokonaan oma kysymyksensä on, miksi tällainen sääntö ylipäätään on, kun ratsastajiakaan ei luokitella pituutensa perusteella..Kouluratsastuksen Pohjola-sarjan osakilpailut15.–17.5. Kangasalan Ratsastajat, Kangasala10.–14.6. Hevosopisto Summer Festival, Ypäjä 2.–5.7. EKR Kesäkilpailut, Lappeenranta14.–16.8. Myrkyn Ratsukarnevaalit, KarijokiFinaali5.–6.9. Kanta-Hämeen Ratsastajat & Wesunda Dressage Center, Hattula