"Onko hypyissä helppoutta?" – Nina Fagerström on innoissaan Talent of The Year -arvioinnista

Oletus on, että kun suosittu nuorten hevosten katselmus Talent of The Year alkaa, katsomossa istuu jo kansainvälisiä ratsastajia, jotka hakevat jatkuvasti lupaavia nuoria.Oma kansainvälinen ratsastajamme Nina Fagerström vastaa Horse Show'n torstaina klo 15.10 alkavasta luokasta, jossa 5-, 6-, 7- ja 8-vuotiaat hevoset kilpailevat Talent of the Year -tittelistä. Kilpailu alkaa omien ratsastajien kanssa. Finaaliin valitaan neljä hevosta ja siinä niitä ratsastavat Nina Fagerström itse sekä Eveliina Talvio. Fagerström ja norjalainen ratsastuslegenda Geir Gulliksen arvioivat hevoset ja valitsevat Talent of the Year -voittajan. Oletus on, että katsomossa istuu jo kansainvälisiä ratsastajia, jotka hakevat jatkuvasti lupaavia nuoria. Nina Fagerström, halusit juuri Eveliina Talvion ja Geir Gulliksenin mukaan?”No halusin jonkun suomalaisen ammattilaisen, ja Eveliina halusi mielellään tulla. Hän on tehnyt paljon nuoria hevosia, hänellä on kokemusta niistä. Ja Geir, kun mies on kilpaillut ja nähnyt ratsastusurheilua jo niin monen vuosikymmenen ajan, eri aikoina ja aikakausina, niin onhan hänellä uskomaton kokemus ja näkemys. Ja uskoisin myös, että sanotaanko skandinaavinen näkökulma."Fagerström kertoo, että hän ei tässä kilpailussa niinkään ole kiinnostunut hevosten suvuista, koska ”hevostahan tässä arvioidaan eikä sukua.” Mutta hän lisää, että toki suku voi olla kiva lisä, jos vaikka hevosessa jokin piirre muistuttaa isästä.Mitä katsot nuoressa hevosessa?”Asennetta, se on tärkein, ja ilmettä. Millä ilmeellä ja asenteella se lähestyy estettä. Ja kun se tulee esteelle, miten sen ponnistus lähtee, ja myös miten se laskeutuu, siis millaisessa tasapainossa. Oliko sille työlästä vai helppoa hypätä este, onko sen hypyissä helppoutta.”Luokkaan osallistuu 5-8-vuotiaita hevosia, eikö niiden vertailu ole vaikeaa?”No on. Ne ovat niin täysin eri kohdissa kehitystään. 8-vuotias alkaa jo olla lähes aikuinen kisahevonen, mutta koska kv-kisoissa on nykyään paljon nuorten luokkia 8-vuotiaille, halusin ne mukaan. 5-vuotiaissa pystyy arvioimaan ehkä voimaa ja rohkeutta, varovaisuutta ei vielä niinkään. Kun 5-vuotias hevonen on päätetty tuoda Messukeskukseen, niin oletan että se on keskimääräistä valmiimpi ikäisiään, ei spookaile tai muuta.”Nina Fagerström nähdään uudestaan hevosen selässä myös sunnuntaina klo 10.40, jolloin hän pitää miniklinikan jossa ratsastaa ja analysoi yleisölle hevosta jota ratsastaa..Jens Fredricson: "Pitääkö meidän ruveta ostamaan hevosia Suomesta?" - No Nonsense HX on Talent of the Year. Vuoden 2026 Talent of the Year -luokkaan osallistuvat ratsukot:Iitu Hurskainen Mo Dillinger 5-vuotias FWB (Clintissimo - Lesotho)Anna Viljakka Viva La Diva 5-vuotias ESH (Vanco Z - Adermie)Anna Granberg Happy Elton 6-vuotias FWB (Vatson Sitte - Lord Z)Roosa Pajuharju Coralie B 6-vuotias HANN (Capo Verde - Landor S), Chacco's Blueberry 5-vuotias (Chacco Boy - emänisä tuntematon)Tanja Liila Ohio 7-vuotias KWPN (Amadeo van't Vossenhof - Latour)Sanna-Kaisa Selin Celebration KS 7-vuotias FWB (Celantus - Diamant de Plaisir)Lotta-Katariina Lehtonen Ninca He'´Las 5-vuotias FWB (Chacco Boy - Samurai Fi), Mimosa He'Las 6-vuotias HOLS (Quarante - Casall)Jasmin Engblom WK Martha 6-vuotias FWB (Canturano I - Catoki), Paciende-B 6-vuotias KWPN (Hermantico - Kojak)Ida-Lotta Nousiainen Chantana HN 7-vuotias FWB (Clarimo - Verdi)Madis Morna Key Confidential 5-vuotias FWB (Conthalou - Calando)Marina Ehrnrooth L'Aquila TL Z 7-vuotias ZANG (Luigi d'Eclipse - Zapatero) Milla Nurmi Riot's Cling to Joy 6-vuotias FWB (Clintissimo - Cyrus)Sofia Jurmo For Exciting 6-vuotias HANN (For Treasure - Embassy I)Susanna Granroth Ypäjä Ramatuelle 7-vuotias FWB (Balou du Rouet - Quidado), Papillon 6-vuotias KWPN (Poker de Mariposa - Tolan R), Cerena 6-vuotias FWB (Cantona TN - Elodorado van de Zeshoek)Riikka Saastamoinen Mo Bandida 5-vuotias FWB (Pacific des Essarts - Clarimo), Södergårds Levitation 6-vuotias FWB (Levisonn - Jet-Set D)Kate Korpela-Juntunen Cumbalette 7-vuotias FWB (Levisonn - Clarimo)Tiia-Liisa Saarinen Oliver's Bounce STS 7-vuotias (Levisonn - Wisconsin van de Cruyenvelden).