Norjalaiskenttäratsastaja kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa maajoukkueleirillä

Norjalaislehti Dagbladet kertoo, että pelastusviranomaiset hälytettiin sunnuntaina vakavaan ratsastusonnettomuuteen Starumiin Østre Totenissa, Innlandetin läänissä.

37-vuotias putosi hevosensa selästä esteen ylityksen yhteydessä. Hevonen oli kompastunut ja ratsastaja jäi hevosen alle, mikä johti kuolemaan. Terveydenhuollon henkilöstön laajoista elvytystoimista huolimatta hänet todettiin kuolleeksi tapahtumapaikalla Norjan ratsastusurheilukeskuksessa Norsk Hestesenterissä, Starumissa.

Loppu maajoukkueleiri peruttiin.

Sunnuntai-iltana Norjan Ratsastajainliitto ilmoitti menehtyneen olevan Kari Mette Stenerud. Nimi julkaistiin omaisten suostumuksella.

Stenerud oli 37-vuotias, asui Lillestrømissä ja edusti Skedsmo Rideklubbia. Hän oli kilpaillut vuosien ajan sekä esteratsastuksessa että kenttäratsastuksessa, ja hänellä oli useita aktiivisesti kilpailevia hevosia.

Skedsmo Rideklubbin puheenjohtaja Victoria Hamrin kertoi Dagbladetille, että Stenerud oli seurassa erittäin pidetty jäsen.

Norjan Ratsastajainliitto esitti syvimmän osanottonsa menehtyneen perheelle ja läheisille.

Liiton puheenjohtaja Tore Sannum kuvaili tapahtumaa syvästi traagiseksi.

Norjan Ratsastajainliiton pääsihteeri Beate Heieren Hundhammer toteaa, että kenttäratsastus on pieni yhteisö, jossa monet tunsivat menehtyneen henkilökohtaisesti.