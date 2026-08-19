Yuri Mansur ja Mister Jup Horse Show'ssa viime kevättalvella.
Yuri Mansur ja Mister Jup Horse Show'ssa viime kevättalvella. Kuva: Anu Leppänen
Ratsastusuutiset

Groomi Oona Eerola työnantajansa tukena, kun Yuri Mansur jättää Brasilian maajoukkueen

47-vuotias brasilialainen olympiaratsastaja ja FEI:n rankingin 71. joutui Aachenissa napit vastakkain maansa lajiliiton kanssa.
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