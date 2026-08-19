Groomi Oona Eerola työnantajansa tukena, kun Yuri Mansur jättää Brasilian maajoukkueen

Brasilialainen huippuratsastaja Yuri Mansur julkaisi omassa somessaan rajua kritiikkiä Brasilian lajiliittoa ja estemaajoukkueen johtoa kohtaan. Kuultuaan, ettei kuulu MM-joukkueeseen, hän pakkasi hevosensa ja lähti Aachenista kotiinsa Hollantiin.Hän ilmoitti sunnuntaina julkisesti, ettei tästedes enää edusta Brasiliaa arvokilpailuissa tai nations cupeissa. . Suomalainen Oona Eerola on toiminut Mansurin hevosenhoitajana jo nelisen vuotta. Mitä ihmettä on tapahtunut?”Tilanne on kehittynyt pitkän ajan kuluessa ja olenkin odottanut milloin tippuu se viimeinen pisara, joka saa Yurin maljan kuohumaan yli", Eerola vastaa ja sanoo olevansa "täysin Mansurin takana kaikessa mitä hän kirjoitti". Eerolan kertoman mukaan Brasilian lajiliiton edustajat ja ratsastajat olivat pitäneet lauantai-iltana epävirallisen kokouksen, jossa Mansur oli tiputettu Aachenin joukkueesta. Mansurille oli kerrottu, että kokous on epävirallinen, eikä sinne tarvitse tulla. Kokouksen päätöksestäkään hänelle ei kerrottu.”Yuri kuuli siitä joukkueen eläinlääkäriltä, joka ihmetteli, miten Yuri ei ollut siitä kuullut.”Eerolan mukaan ongelma on siinä, että Brasilian ratsastajainliitossa on "pieni piiri", joka pitää valtaa käsissään ja joka jakaa esimerkiksi kisojen edustuspaikat keskenään ja kavereilleen. Tiettyjä ratsastajia ei vain uskalleta jättää pois, koska heillä on niin vaikutusvaltainen suku, ja kukaan ei uskalla sanoa vastaan, Eerola kertoo.”Siellä on nuorempia lahjakkaita ratsastajia, joiden tulosten perusteella pitäisi päästä esim nations cup -kisoihin, mutta heidät kylmästi sivuutetaan. Yuri sai viime vuonna henkilökohtaisen wild card -kutsun Dublinin kisoihin, mutta koska se meni Brasilian liiton kautta, liitto antoi kutsun ihan muille.”Eerola kertoo vielä, että hänen mielestään Yuri Mansuria on liiton taholta kohdeltu asiattomasti jo pitkään.”En usko että Yuri haluaa mitenkään hyökätä ratsastajakollegoitaan vastaan, vaan hän kritisoi Brasilian liiton tapaa jakaa edustustuspaikat. Ei kunnioiteta yhteisiä sääntöjä, eikä sitä ketkä ovat ne paikat rehellisesti itselleen ratsastaneet. Liitto laittaa ratsastajat ihan mahdottomaan tilanteeseen, joko tottelet tai jos nouset vastustamaan, niin sulta viedään mahdollisuudet edetä urallasi. Yuri on toki latinalainen tulisielu, mutta voimakkaasti periaatteen ihminen, joka ei siedä vääryyttä ja epäoikeudenmukaisuutta, kohdistuu se sitten häneen itseensä tai muihin ratsastajiin, erityisesti nuoriin. Hänen mielestään sääntöjen pitää aina olla kaikille samat.”Miten tästä eteenpäin?”No me mennään parin viikon päästä Valkenswaardiin viiden tähden Global Champions Tourin kisaan ja kierretään muutenkin GCT-kisoja. Yuri on saanut tänään ihan hirveästi viestejä ja haastattelupyyntöjä, niin että katsotaan miten tämä tarina etenee. Hän haluaa muutosta liiton toimintatapoihin.”