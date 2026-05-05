Oona Pekkala lajistaan vikellyksestä: "Hyödyllistä oppia ratsastajalle kuin ratsastajalle"

Ypäjällä nähtiin kolmipäiväiset vikellyksen kansainväliset kilpailut 3-1 tähden tasoilla. Hevosopistolla työkseen tapahtumia ja kilpailuja ja harrastuksekseen vikellyskisoja järjestävä Oona Pekkala kertoi kisojen menneen sujuvasti. Paitsi, että oli järjestämässä, hän toimi myös juoksuttajana kilpailuissa.Kilpailu oli tärkeä näytönpaikka erityisesti kesän Aachenin MM-kilpailuun. Korkeimmalla kolmen tähden tasolla onnistuivat parhaiten kokenut Anna Kivistö, joka voitti Atterupgaards Marlene II:lla, juoksuttajanaan Oona Pekkala, tuloksella 6,923 prosenttia. Nuori vikeltäjä Papu Alanko antoi vahvan näytön saavuttaen lopputuloksen 6,720. Hevosena hänellä oli Cazorro Leon ja juoksuttajana Aime Nederström-Alanko.Kisat olivat kansainväliset, mutta ulkomaalaisten osanottajien määrä jäi vähäiseksi. Mukana oli edustajat Virosta ja Iso-Britanniasta. Iso laji ei Suomessa toki ole muutenkaan, lisäksi kilpailijamäärät ovat olleet laskussa, noustuaan koronavuosien aikana."Meillä on jo rutiini näidenkisojen järjestämisessä vuodesta 2022. Viime vuonna kisa oli PM:ien muodossa", Pekkala kertoo. Hän sanoo toivovansa, että ihmiset löytäisivät lajin pariin. Lajin, joka "on todella urheilua".Hypyt ja liikkeet hevosen selässä edellyttävät todella kovaa kuntoa ja kehonhallintaa. Pekkala toteaa, ettei olisi huono ajatus sisällyttää vikellys jo alkeisopetukseen, sillä siten aloitteleva ratsastaja saisi heti hallintaan esimerkiksi putoamisen hevosen selästä. "Ratsastuksenopettajan näkökulmasta mikään ei olisi helpompaa, kuin lauma lapsia ja vain yksi, kiltti hevonen, jonka kanssa käytäisiin askellajit läpi ja opeteltaisiin olemaan pelkäämättä tippumista, kun hevonen on aina sen juoksuttajan vastuulla. Vaikkei kaikista huippuvikeltäjiä tulisikaan, tämä voisi olla varsin hyödyllistä oppia ratsastajalle kuin ratsastajalle."Pekkala itse on tietenkin lajifanaatikko: "Juoksuttajan, vikeltäjän ja hevosen tiimi on urheilua parhaimmillaan", hän sanoo. Kisat olivat tärkeät siinä mielessä, että tällä kertaa haettiin ja saatiin kvaaleja MM- kisoihin Aacheniin senioreilla ja EM-kisoihin Ranskaan ikäluokkaratsastajilla. Kvaaliraja on 6,5 ja se on oltava hankittuna tällä kaudella. "Näyttää vahvasti siltä, että Suomesta olisi lähdössä kolme nais-yksinvikeltäjää Aacheniin."Vuokko Toivanen on hankkinut kvaalinsa jo aiemmin. Anna Kivistö sai kvaalit nyt ja myös kolmas nimi, vielä ikäluokka-ikäinen Papu Alanko, sai kvaalit ensimmäisessä kolmen tähden suorituksessaan. Häntä kaavaillaan senioreiden joukkoon Aachenissa.Iira Vesterinen, Ida Palin ja Minttu Välitalo saivat kvaalit myös.Seniorijoukkue ei kvaalia saanut, mutta sen Pekkala arvelee osittain johtuneen siitä, että heillä on uusi hevonen. Seuraava kvaalinmetsästyspaikka on Ruotsin Flyinge juhannuksen jälkeen ja siellä on myös PM-kisat. Ypäjän tulokset