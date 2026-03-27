Oripäivät 3: Kouluori Sunrays Flower oli tämän vuoden paras

Lämminverioriita, puoliverisiä kuten ennen sanottiin, pääsi läpi tänä vuonna neljä kappaletta. Kaksi kolmivuotiasta hyväksyttiin eilen torstaina ja tänään perjantaina hyväksyttiin kaksi lisää. .Yksi kouluori läpäisiOlivia Vliekin nelivuotias 168-senttinen hollantilainen kouluori Sunrays Flower (Las Vegas - Fürsten-Look) hurmasi testiratsastaja Siiri Kyrön ja se hurmasi myös orilautakunnan ja valittiin tämän vuoden oripäivien voittajaoriiksi. "Antoi superkivan tunteen satulaan", Kyrö kehui. "Pehmeä ja yhteystyöhaluinen hevonen, jonka laukka tuntui ihan valtavalta!"Se sai pisteitä seuraavasti: 10, 9, 9, 10. Rakenteesta 9, 8,5, 7. Suoritus: käynti 8, ravi 9, laukka 8,5, luonne 9, yleisvaikutelma 9, ratsastettavuus 9.Orilautakunnan puheenjohtaja Anna Pajanen luki yhteenvedon: Elegantti kouluhevonen, jolla on erittäin hyvät askellajit, ratsastettavuus.Ori merkittiin tälle vuodelle I-luokkaan vapauttavaa CEM - ja WFFS-testiä vastaan.. Perjantaina läpäisi yksi esteoriHelasoiden omakasvatti, oldenburgin estehevoskantakirjaan rekisteröity 176-senttinen kimo-ori Casino Helsinki alias Casador (Casino Berlin - Landor S) voitti oripäivät 2025 ja tänään perjantaina 27. maaliskuuta se jäi oripäivillä kakkoseksi, mutta sai luvat. Se sai pisteitä 10, 10, 9, 10, rakenteesta 8,7,5, 7, suoritusominaisuudet 7, 7,5 estepuolelta laukkka 8, hyppy 7,5, luonne 8,5, yleisvaikutelma 8, ratsastettavuus 8Yhteenvetona: Hyvä urheiluhevosttyyppi, erittäinhyvä asenne ja ratsastettavuus, mutta ponnistus saisi olla voimakkaampi ja terävämpiSe kirjattiin toistaiseksi jalostusluokkaan 2.Kasvattaja-omistaja Kimmo Helasuo kertoo, että ori lähtee ratsastajansa Niclas Aromaan mukana samantien takaisin Saksaan, jossa sen uraa viedään eteenpäin. Niinpä hänellä olikin kiire kuljettaa hevonen eläinlääkärille Traces-todistusta varten."Joka reissulla tarvitaan se todistus. Pitää kiireisenä", Helasuo naurahti. Tämän jälkeen hän hyppää lentokoneeseen itse ja lentää kotoaan Karjalohjalta Espanjan Nerjaan, jossa pistää talviasunnon kesäkuntoon ja palaa Ulla Helasuon kanssa huhtikuun ensimmäisellä viikolla Suomeen. . 4- ja 5-vuotiaista estehevosista ei hyväksytty muita.Helasuo sanoo, ettei ollut yllättynyt siitä, että heidän kaikkiaan kolmesta oriista yksi, tällä kertaa huippusukuinen Correcto van het Schaeck, ei läpäissyt, sillä on vuosien varrella tottunut siihen, että kaikki eivät saa jalostuslupia.Sen hän kuitenkin sanoo, että maitovarsana Perry de Winteriltä Saksasta ostettu Correcto on näistä loppujen lopuksi se mielenkiintoisempi ja sille hankitaan nyt tarvittavat tulokset, 6 tulosta 5-vuotiaiden luokista, jolloin oriilla hänen mukaansa pitäisi olla tarvittava koossa lupia varten. Oriille etsitään nyt sopivaa kilparatsastajaa Suomen päähän. Qualle KS oli toinen rannalle jäänyt. "Vaikea ymmärtää", kuittasi kasvattaja-omistaja Eeva-Liisa Penttilä pettyneenä. Morgan Enggård ei jatkanut perjantaille. .Kolmivuotiaista läpäisivät torstaina Camahas He'las (Chacfly PS - Diamant de Semilly) ja Courage To Change (Cornetino - Quite Easy). .Oripäivät 2: Molemmat kolmevuotiaat esteoriit pääsivät ykkösluokkaan. Turkan Ratsurinteen omistama ja kasvattama ratsuponi TR Magic Moonlight (FS Mr. Right - Medoc) oli testiratsastajan mielestä "kiltti ja söötti", mutta ei läpäissyt. Oritta on jo käytetty omille tammoille kotona Oulussa. "Vähän ihmetteli, että mikäs tyyppi täällä selässä on", testiratsastaja Kyrö kuittasi.