Herpesvirus sotki kauden, mutta nyt Toivolan Valekro on Suomessa

Kristiina Raudnagel ja Toivolan Valekro (Herkko Hurmaus - Corleone) aloittivat kuninkaallisten viikonlopun helpon B:n voitolla, tuloksella 71,364 prosenttia.”Mielestäni meni hyvin. Hevonen on siitä erikoinen, ettei se koskaan väsähdä. Show on hyvä, samoin sää. Talvi ei vielä ole täällä”, virolainen Raudnagel hymyilee.Valekro on käynyt Raudnagelin kanssa kuninkaallisissa ennenkin – tämä on jo ratsukon kolmas kerta. Tiimi matkusti Suomeen keskiviikkona. Ratsukko sekä hevosen omistaja Ellu Sieppi asuvat noin tunnin päässä Tallinnan satamasta, josta matka taittuu Helsinkiin lautalla.Heinäkuun lopussa Sieppi kertoi Hevosurheilulle, että kilpailukausi ei ole sujunut suunnitellusti.”Kaikki meni mönkään. Virossa myllänneen herpesviruksen takia kaikki kisat peruttiin. Ollaan nyt menty yhdet koulu- ja kenttäkisat koko kesänä”, Sieppi totesi.Tänä vuonna Valekro ei päässyt osallistumaan suomenhevosten kenttämestaruuteen, sillä jyllänneen virustilanteen takia ratsukko ei ehtinyt hankkia kvaaleja itselleen.”Ollaan kuitenkin päästy treenaamaan hyvin. Ja olisi meillä ollut aika pitkä matka sinne Iisalmeen”, omistaja toteaa nyt..Keväällä Valekro voitti suomenratsujen oripäivät. Ensi vuonna starttaavan astutuskauden lisäksi Valekron kanssa aiotaan treenata yhä enemmän kenttää:”Valekro on todella rohkea, se ei jää katsomaan mitään tai pelkää mitään. Se menee veteen ja erikoisesteitä ylös alas. Lisäksi koulupuoli on hyvä ja rataesteet menee. Virossa riittää kenttäkisoja. Olemme ratsastaneet koulua ja menneet esteitä Suomessakin, mutta kenttää olemme kilpailleet vain Virossa", Sieppi kertoo ja paljastaa:"Sitten on päätetty myös mennä valjakkoa, meillä on yhdet kisatkin tulossa!"Omistaja ei ole vielä varma, matkustavatko he tällä kaudella uudelleen Suomeen tai osallistuuko Valekro suomenhevosten koulumestaruuksiin.”Jos hyviä kisoja on, tullaan toki. Mutta kahden luokan takia ei kannata matkustaa tänne. Vaikka olisihan se hyvää näyttöä tammoille ensi vuotta ajatellen”, omistaja pohtii.Viikonloppuna ratsukko kilpailee Kelmi cupissa sekä sunnuntaina esteitä samansukuisten joukkuekilpailussa Valekron siskon, Savelan Mabelin (Herkko Hurmaus - Olve) kanssa. Mabelilla ratsastaa Janette Sjöberg.”Seurataan vielä kentän kuntoa”, Sieppi päättää.Katso perjantain tulokset täältä..Suomenhevosratsujen oripäivien voittaja Toivolan Valekron kesä Virossa: "Kaikki meni mönkään. Olisi pitänyt ottaa astutuskausi tähän kesään"