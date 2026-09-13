Lumi Joutsen ja Louie Bracciole vastasivat parhaan suomalaistuloksesta senioreissa.
Lumi Joutsen ja Louie Bracciole vastasivat parhaan suomalaistuloksesta senioreissa. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Suomen kenttäseniorit PM-hopealle Össjössä: "Kivaa oli"

Suomalaiset seniorit ja nuoret ottivat kolmen osallistujamaan PM-kisassa joukkuesijat kaksi ja kolme.
Julkaistu
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