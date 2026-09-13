Suomen kenttäseniorit PM-hopealle Össjössä: "Kivaa oli"

Suomen kenttäseniorit sijoittuivat kolmen maan PM-kisassa kakkosiksi, eli saivat PM-hopeaa. Ruotsalaiset veivät kisan ylivoimaisesti ja kolmantena oli Tanska, joka otti tuhannen pisteen sakon tuloksiinsa, sillä kolmen ratsukon joukkueesta vain kaksi jatkoi kilpailun loppuun asti. Nuorten joukkuekisassa Ruotsi otti niin ikään kultamitalin. Tanska sai hopeaa ja Suomi otti pronssia. Joukkuekisaan osallistui kolme maata. Norja oli lähettänyt senioreiden kisaan kaksi ja nuorten kisaan yhden yksilöurheilijan. Suomalaissenioreista paras oli Lumi Joutsen, joka oli FWB-ruuna Louie Bracciolellaan (Cagliostro - Sion) henkilökohtaisesti sijalla 14. Joukkueessa ratsastivat myös Susanne Orelma-Törmänen, Kirsi Oksanen ja Martina Nyman, joka keskeytti maastossa. Lyhyessä formaatissa maasto ratsastettiin sunnuntaina, kisan viimeisenä osakokeena. Joutsen oli tyytyväinen kisaansa ja varsinkin 33,1-koulutulokseensa, joka on tämänastinen ennätystulos. "Kivaa oli. Täällä on kiva porukka ja hyvä tunnelma", hän kehui. Koulutuloksen paraneminen tietysti ilahduttaa. Se olisi näissä kisoissa riittänyt henkilökohtaiseen hopeamitaliin, jos jatko olisi mennyt nollilla. Maasto menikin puhtaasti aikaan, mutta rataesteillä tuli kaksi puomia alas ja 2,4 pistettä yliaikaa. "Ollaan treenattu kouluratsastusta tänä vuonna Minna Reinon kanssa", Joutsen kertoi. Estevalmentaja on Sanna-Kaisa Selin. Nuorissa joukkuekultamitali meni Ruotsiin, ja henkilökohtainen mitali ruotsalaiselle Tova Madierille Ask for Manchierilla.Suomen Juuli Norha on Kamelotaksella henkilökohtainen hopeamitalisti. Ratsukko otti koulutuloksen 36 ja piti sen loppuun asti. Joukkueessa ratsasti myös Mikko Moisala, 52,9 pistettä, Arvi Martikainen, 50,2 ja Anselmi Laiho 96,7 pistettä. Laiho oli estekokeen jälkeen Ceridiculousilla vielä johdossa, mutta kaksi volttia ja 24,8 virhepistettä maastoesteillä heittivät hänet kauas kärjestä. . Vielä StrzegomiinJoutsen kehui hevostaan, joka tsemppasi täysillä. Ja hyppäsi puhtaasti senkin hyvin samantyyppisen esteen, joka viime vuonna aiheutti Össjössä ohimenon. "Se matkusti hyvin ja viihtyi omassa karsinassaan, on oikein pirteänä tässä maaston jälkeen."Joutsen on viettänyt kesän "porukoilla" Vihdissä, mutta palaa seuraavaksi taas Tampereelle, jossa opiskelee laboratoriotekniikan insinööriksi. Hän ei ole Suomessa kisannut juurikaan, vaan kisareissut ovat suuntautuneet Puolaan ja Ruotsiin. "SM:t tehtiin, muuten ei olla kisattu Suomessa. Ei ole oikeastaan edes ollut sopivia kisoja."Tämä kausi ei vielä ole loppu. Lokakuussa on vuorossa matka Strzegomiin, jossa mahdollisesti tason nosto. Vaihtoehtoina on tehdä se menemällä pitkä kolme tähteä tai lyhyt neljä tähteä."Se on vielä mietinnässä, että mikä on järkevintä tulevaisuuden kannalta."Ensi vuonna tarkoitus olisi päästä starttaamaan neljää tähteä. Senioreiden tulokset täälläNuorten tulokset täällä