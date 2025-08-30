Päällikkönä mestaruuksien ensimmäisessä osakilpailussa – "Aina satasella"

Suomenhevosten estemestaruus on polkaistu käyntiin Ypäjällä. Ensimmäisen osakilpailun, korkeudeltaan 105 senttimetriä, voittivat Emma Kivimäki ja Päällikkö (Musta Magia - Kihis). Kivimäki voitti valmentajansa, Linnea Haukilehdon, jännittävässä uusinnassa noin puolella sekunnilla.”Tämä oli parhaita ratoja, mitä olemme tällä kaudella tehneet. Onnistuimme niin sanotusti oikeassa paikassa. Oli hienoa voittaa oma valmentaja!” ratsastaja nauraa. Päällikkö on ollut Kivimäellä viimeiset viisi vuotta. Kolme vuotta sitten ratsukko kilpaili esteitä ensimmäisissä mestaruuksissaan, mutta loukkaantumisen jälkeen he siirtyivät kouluratsastukseen.”Kilpailimme välissä kolme vuotta koulua. Sielläkin kävimme ihan mestaruustasolla. Olemme palanneet esteitten pariin viime marraskuussa.”15-vuotias Päällikkö on ratsastajan mukaan rehti tyyppi, johon voi radalla luottaa:”Jos tuon sen hyvin esteelle, se kyllä hoitaa homman. Se yrittää aina satasella.”Sunnuntaina on luvassa kaksi kierrosta mestaruuskisaamista. Ensimmäisen kierroksen korkeus on 110 senttimetriä, toisen 115. Jännitys on jo noussut pintaan, mutta ratsastaja pyrkii rauhoittelemaan itseään.”Pitää tehdä vähän oman pään valmennusta. Haluan onnistua ja siitä tulee paineita, etenkin kun korkeus nousee. Mutta minulla on hyvät tukijoukot ja valmennusporukka. Lisäksi minulla on hyvä ystävä groomina, Ronja Laakso. Hän tsemppaa mua aina aamusta asti!” Kivimäki päättää..Haukilehto sijoittui luokassa toiseksi Vaahterikon Ryminällä (Corleone - Repen Poika) ja kolmanneksi Kai-Keikarilla (Ponuveikko - Ellun Voi).Katso mestaruuskilpailujen ensimmäisen osakilpailun tulokset täältä.