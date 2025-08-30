15-vuotias Päällikkö käväisi kolme vuotta kouluradoilla, kunnes ratsukko palasi jälleen esteisiin.
15-vuotias Päällikkö käväisi kolme vuotta kouluradoilla, kunnes ratsukko palasi jälleen esteisiin. Kuva: Anu Leppänen
Ratsastusuutiset

Päällikkönä mestaruuksien ensimmäisessä osakilpailussa – "Aina satasella"

”Tämä oli parhaita ratoja, mitä olemme tällä kaudella tehneet", ratsastaja Kivimäki kertoo.
Julkaistu
Loading content, please wait...
suomenhevosten estemestaruus
Vaahterikon Ryminä
esteratsastus
Päällikkö
suomenhevonen
Kai-Keikari
Emma Kivimäki

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi