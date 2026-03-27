Painajainen jatkuu - Tuomarinkylän Kilpatallissa on alkanut EHV-1 -taudin kolmas aalto

Painajaismainen tilanne Tuomarinkylän Kilpatallissa jatkuu. Jo selätetyksi luultu EHV-1 -epidemia on taas nostanut päätään. Uusia hevosia on sairastunut ja yksi hevonen on jouduttu lopettamaan.Mikä siellä on tilanne, Hevossairaalan johtava eläinlääkäri Nina Lehmonen?”Kyllä se näyttää siltä, että tautia ei ole vielä voitettu, vaan se käy läpi kaikki hevoset siellä. Osa saa sen lievänä, osa vakavampana. Mikä hevonen saa millaisenkin taudin, sitä ei pysty ennustamaan”, Lehmonen vastaa. Lehmonen painottaa, miten vastuullista Kilpatallin toiminta on ollut, kun tauti on pystytty rajaamaan vain yhteen talliin.Kun tämä taudin viimeisin aalto on ohi, miten kauan virukset säilyvät tallissa?”Ei ne säily esimerkiksi millään pinnoilla paria päivää pidempään. Pakkasessa vähän kauemmin, mutta nyt kun säät lämpenee niin ei todellakaan kuin pari päivää. Kun viimeisimmästä sairastumisesta on se kolmisen viikkoa, niin voi sanoa että talli on puhdas.”Onko sinulla muistissasi vastaavaa EHV-1 epidemiaa Suomessa?”Ei kyllä ole. On puhuttu kollegoidenkin kanssa ja kukaan ei muista tämmöistä. Yksittäisiä, yleensä lieviä tapauksiahan on vuosittain, mutta näin laajaa ja vakavaa epidemiaa ei ole ollut aiemmin koskaan. Myöskään missään muussa tallissa Suomessa ei mitään vastaavaa ole ollut tänä talvena.”