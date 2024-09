Paralympialaiset: Kangasniemen Goldprinsiä jännitti, mutta Aaltosen Laxton for U nautti huomiosta

Aaltonen kilpaili Laxton for U:lla ryhmässä V ja sai tuloksen 67,974 %, mikä jäi reilun prosenttiyksikön vapaaohjelmapaikasta. Rikkeet käynnissä rokottivat pisteitä, mutta ratsastaja on tyytyväinen suoritukseensa.

"Ihan tosi hyvä fiilis, ei kai voi muuta sanoa tuon radan jälkeen. Olen tosi tyytyväinen, ei paljon parempaan tällä hetkellä pysty. Totta kai jos olisi ollut rennompi, ja jos sitä ja jos tätä... Mutta se oli varmasti meidän tämän kauden paras rata, niin tämä tuli oikeaan hetkeen", Aaltonen kertoo.

Alkuviikosta hän kertoi, että hän ei voi aina olla varma kehonsa toimivuudesta.

"Mä olen mun kiropraktikon kanssa ollut etänä yhteyksissä, ja ollaan haastettu mun hermostoa."

Toissapäivänä hänen oikea jalkansa ei ollut toiminut kunnolla, mikä oli näkynyt heti ratsastuksessa.

"Mä huomaan tietenkin heti hevosesta, että se jalka ei tee mitään. Jouduin vaihtamaan raipan oikeaan käteen, raippa toimi mun oikeana jalkana. Mutta sain sitten hänen avullaan etänä ohjeita, miten aktivoida mun hermostoa ja sain jalan toimimaan. Tänään meni niin hyvin kuin tällä kropalla pystyy ratsastamaan tällä hetkellä."

Siinä missä muita suomalaisten hevosia suuri ratsastusareena on jännittänyt, Aaltosen Laxton for U on nauttinut siitä.

"Hän ottaa kyllä yleisönsä ja nauttii huomiosta. Me ollaan tehty tosi paljon töitä sen luottamuksen eteen ja nyt se rupeaa kantamaan hedelmää. On rauhassa rakennettu hevosta ja kehitetty sitä, että se viihtyy omassa kropassaan. Hän on toiminut täällä muiden turvahevosena ja on sitä mieltä, että tämä on just hänen arvoisensa paikka."

Huomenna on kisojen välipäivä ja perjantaina on vuorossa joukkuekilpailu. Suomella on ensimmäistä kertaa joukkue paralympialaisten kouluratsastuksessa. Molemmat ratsastajat iloitsevat mahdollisuudesta ratsastaa vielä toisen kerran.

"Ihan mahtavaa, että päästään vielä toisen kerran. Torstaina ei tehdä mitään kovaa treeniä, vaan sellaista, että saadaan palauttava ja rento treeni siihen. Toivotaan, että pystytään vähän rennommin suorittamaan perjantaina", Kangasniemi sanoo.

"Tosi kiva päästä tekemään kaksi rataa, että ei ollut vain yksi rata ja kotiin. Ihan tosi mahtavaa päästä vielä eteenpäin", Aaltonen tuumaa.

Tulokset ryhmä IV

Tulokset ryhmä V