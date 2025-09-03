Ermelon paratiimiin kuuluvat Janne Bergh, Jonna Aaltonen, Laxton For U, Goldprinz, Laura Kangasniemi ja Tanja Takkula.
Ermelon paratiimiin kuuluvat Janne Bergh, Jonna Aaltonen, Laxton For U, Goldprinz, Laura Kangasniemi ja Tanja Takkula. Kuva: Arnd Bronkhorst
Ratsastusuutiset

Paralympiaratsastaja Jonna Aaltonen kisaa EM:issä ja haaveilee uudesta hevosesta

Los Angelesiin pääsisi helpommin, jos olisi yhden hevosen sijaan kaksi hevosta.
Julkaistu
