Paralympiaratsastaja Jonna Aaltonen kisaa EM:issä ja haaveilee uudesta hevosesta

Jonna Aaltonen vastaa puhelimeen Ermelosta, Hollannista. Pararatsastuksen EM-kisat alkavat huomenna torstaina ensimmäisellä kisaluokalla. Aaltonen lähti perjantaina Saksan lautalla ja on nyt hyvin levännyt."Laivassa on se hyvä, ettei pysty tekemään mitään. On pakko vain olla", hän naurahtaa. Ensimmäinen startti 5-ryhmässä ratsastavalla Aaltosella on torstaina klo 15.06 suomalaista aikaa. Joukkuetta ei saatu kasaan, mutta kisoissa on myös 4-ryhmään kuuluva Laura Kangasniemi hevosellaan Goldprins. Ratsukko aloittaa EM-urakkansa torstaina klo 12.40 Suomen aikaa. Aaltosta ei jännitä, mutta sen hän myöntää, että vastus on kova."Saksasta ja Hollannista tulee kovia ratsukoita."Onneksi hevonen Laxton For U eli Lohis tuntuu "niin hyvältä, että ei ehkä koskaan aiemmin".Tähtäimessä on pääsy sunnuntain kür-finaaliin. Uusi hevonen?Aaltosella on meneillään myös uuden hevosen hankintaprojekti.Ruotsalaisen SWB-tamman ympärille kootaan kimppaa. Osuuksia on vielä myymättä sen verran, että aivan varmaa ei ole, saadaanko hevonen hankittua."Se on sellaisen ihanan perheen hevonen, ja ollut heillä 1-vuotiaasta. He pitää hevosta mulle varattuna, kunnes saadaan kuviot selviksi."Kaksi hevosta on Aaltosen mukaan tarpeen, kun Los Angelesiin pyritäään.5-vuotias hevonen ei toki ole vielä para GP -tasolla pariin seuraavaan vuoteen."Kun kokeilin sitä, se osui niin hyvin omaan käteen, että se oli kuin oma kouluttama hevonen. Harvoin saa vastaavaa fiilistä!"