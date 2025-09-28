Fideline A (Fürst Zonik PS - Gracious Fairy Carrus, Fiorano) sai hulppeat voittopisteet 8,91. Omistaja Stella Hagelstam ja kasvattaja Alexandra Ahlqvist seuraavat pisteiden lukua muikeina.
Fideline A (Fürst Zonik PS - Gracious Fairy Carrus, Fiorano) sai hulppeat voittopisteet 8,91. Omistaja Stella Hagelstam ja kasvattaja Alexandra Ahlqvist seuraavat pisteiden lukua muikeina. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Parasta A-luokkaa Kyvyt esiin -finaalissa - kärjessä neljä Ahlqvistien kasvattia

Alexandra ja Niko Ahlqvist ovat päässeet jyvälle siitä, mistä kouluhevosten kasvattamisessa on kysymys.
Julkaistu
Loading content, please wait...

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi