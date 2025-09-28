Parasta A-luokkaa Kyvyt esiin -finaalissa - kärjessä neljä Ahlqvistien kasvattia

Käynti 8,60 ravi 9,00 laukka 9,20 yleisvaikutelma 8,80, luonne 8,90 = 8,91 ja ykkösija kolmevuotiaiden Kyvyt esiin -koulufinaalissa FWB-tamma Fideline A:lle. Kolme muuta kasvattia otti kakkossijan kolmevuotiaissa ja voiton ja kakkossijan kaksivuotiaissa. Fidelinen kasvattaja-Ahlqvistit omistavat itse, kolme muuta on myyty Stella Hagelstamille. "Lihaksikas, vahva hevonen. Käynti on aktiivinen ja puhdas, ravi on eritäin aktiivinen ja takaset ovat massan alla, hyvä balanssi. Laukka on hyvä molemmin puolin, helppo. Tämä on hyvin kompletti hevonen, siinä on kaikki tarvittava", hollantilaistuomari Frenk Jespers sanoi. "Nyt se alkaa näkymään, se pitkään yrittäminen. Vuosikausia on harjoiteltu", Alexandra Ahlqvist sanoi kyynel silmässä. "Mä uskon, että nämä hevoset menevät eteenpäin, pitkälle."Hän nostaa esiin hyvän tammansa KOM Furst Romancen ja sille löytämänsä hyvät yhdistelmät."Mä kokeilin sellaista oria, joka oli hyvin samantyyppinen kuin tamma ja se näköjään onnistui hyvin. Olen aina ottanut riskejä ja käyttänyt nuoria oriita. Niiden kohdalla täytyy luottaa omaan näkemykseen ja intuitioon, kun ei ole vielä jälkeläistilastoja apuna."Kakkonen oli A-hevonen myös. Ruuna Vertigo A (Valverde - Kom First Romance, Fürst Romancier) sai pisteet 9,00-9,50-7,90-8,80-8,80 = 8,80. Kolmanneksi kurotti Grista Rouhiaisen kasvattama ja Kirsi Kanervon omistama FWB-ruuna Sir Galaxy (Galaxy - Za Fetti, Zack) pisterivillä 9,00-8,90-8,50-8,80-8,60 = 8,78. Kaksivuotias tamma Gayana A (Gangster He'las - Kom First Romance, Fürst Romancier) voitti kaksivuotiaissa. Pisteet 9,00- 8,80- 8,50-8,80-8,60 = 8,75. Siitä Jespers totesi, että se on todellinen laatuhevonen, jolla on oma moottorinsa ja joka kantaa itsensä hyvin. Se on sisko samasta emästä kolmevuotiaissa kakkoseksi tulleelle ruuna Vertigo A:lle.Ori Escapism A (Escanto PS - Feine Diva, Fidertanz) on kakkonen pistein 7,70-9,00-8,60-8,50-8,00 = 8,39.Kolmanneksi tuli Saara Flekanderin kasvattama ja yhdessä Ville Vaurion kanssa omistama Not So Simple FG (Fifty-Fifty - Waste Of Money, Verdi) pistein 8,00-8,80-8,00-8,30-8,50 = 8,30. .Kaikki tulokset täällä . Eteenpäin mennäänJespers näki 30 nuorta kouluratsua sunnuntaina Salpauksessa ja kehui näkemänsä perusteella suomalaisen kasvatuksen menneen selvästi eteenpäin. "Oikein miellyttäviä hevosia ja kärki oli tänä vuonna leveämpi kuin aiemmin. Tyypit olivat hyviä, mutta erityisesti liikkeet. Varsinkin käynti! Myös ravi on hyvää, laukassa on yleisesti ottaen eniten parannettavaa, mutta nekin olivat hyviä. Oli kiva tuomaroida ja antaa pisteitä tällä kertaa!"Jespers kiinnitti huomionsa jalostusvalintoihin, tarjokkaiden sukutauluihin, jotka olivat hänen mielestään moderneja ja ennakkoluulottomasti koottuja. "Niinpä nähtiinkin hyvin liikkuvia hevosia, joissa oli kaikki tärkeät ominaisuudet."Tuomari Anne-Mari Miss nosti esiin tammat: "EIkö ole ihanaa, että meillä on Suomessa näin hienoja tammoja! Ne menevät sitten aikanaan siitokseen!". Kyvyt esiinKyvyt esiin -pärjääminen on Ahlqvistin mielestä tänä päivänä tärkeää. Hän pyrkii myymään jo nuorella iällä, jolloin ratsuttamisvaihe jää pois. "Meillä ei tässä kohtaa ole ratsastusikäisiä ollenkaan, vain youngstereita. Mä tykkään siitä vaiheesta!"Tämä vaihe taas kiinnostaa kouluratsastaja Stella Hagelstamia, joka kertoo suunnitelleensa hankkia 5-8 varsaa joka ikäluokasta ja vievänsä niitä kohti grand prix'tä. Varsoja ostetaan ja kasvatetaan myös itse. Matkan varrella, ensimmäisen kerran jo sisäänratsastuksen jälkeen, niistä myydään hyviin koteihin ne, jotka eivät itselle tunnu sopivilta ja jatketaan lopuilla. "Ratsastusikäisiä huippuvarsoja on aika vaikea löytää."Hagelstam iloitsee siitä, että hänellä on jo kolme tällä tavalla tehtyä 8-vuotiasta ratsua GP:ssä: Prince Nassak, Disney Fairytale ja KOM Queen of Hearts."Nyt alkaa olla jo vähän silmää sille mitä haluaa. Mä uskon, että tämä voi toimia. Tämä on kallista, mutta vielä kalliimpaa on tehdä tämä jollakin toisella tavalla."Hagelstam on Ahlqvistin kanssa hyvä ystävä pitkältä ajalta. "Mä aina sanon Alexandralle, että näyttää mulle kaikki sen kasvatit."Artikkelia päivitetään