Pariisissa kilpailleesta belgialaisesta kenttähevosesta löytynyt kiellettyä lääkeainetta

Kansainvälinen ratsastajainliitto FEI tiedotti, että Belgian Tine Magnuksen hevosesta Dia Van Het Lichterveld Z on löydetty olympialaisten aikaan otetussa doping-testissä trazodonia. Trazodonia käytetään ihmisillä SSRI-lääkkeen vaikuttavana aineena ahdistuksen ja masennuksen hoitoon, mutta lääkeaine tunnetaan myös hevosten rauhoitteena. Kilpailutilanteessa aine on kielletty eikä sitä saisi löytyä hevosen elimistöstä.

Kyseessä on AAF-löydös (adverse analytical finding), positiivinen testitulos ja ratsukko on asetettu väliaikaiseen kilpailukieltoon, jolloin molempien FEI-status on "suspended". Päätös on annettu 3.9. Hevosen kohdalla kilpailukielto on vähintään 2 kuukautta, ratsastaja puolestaan on sivussa, kunnes asiassa on annettu FEI:n lopullinen päätös.

FEI ilmoittaa, että Belgian joukkueen tulos tullaan mitätöimään AAF:n perusteella. Belgia oli kisassa neljäs. Sen tilalle nousee Sveitsi ja sen takana olevat maat nousevat kukin pykälän ylöspäin. Tällä hetkellä tulokset ovat vielä ennallaan.

Taustajoukot ovat ihmeissään ja ratsastaja vakuuttaa syyttömyyttään.

"Etsimme syytä tälle hyvin yllättävälle tiedolle", Magnus kirjoittaa somesivuillaan.