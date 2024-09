Peder Fredricson tulee Horse Show'hun

Peder Fredricson on voittanut urallaan olympia- ja MM-joukkuekultaa, Euroopan mestaruuden, olympiahopeaa, ja viimeisimpänä pronssia maailmancupin finaalissa Riadissa viime keväänä.

Hän on pysynyt korkealla maailmanlistalla jo vuosia. Hän on yksi lajimme arvostetuista hevosmiehistä ja menestyjistä ja on luonut oman pikkutarkan systeeminsä kilpailuissa esimerkiksi rataan tutustumisessa.

Kenttäratsastajana uransa aloittanut ratsastaja toteaa, että hän on noussut esteratsastuksessa huipulle vasta myöhemmällä iällä, vaikka hän herättikin huomiota jo vaihtaessaan lajia. Ensimmäisissä esteratsastuksen arvokilpailuissaan, Ateenan olympialaisissa, hän voitti joukkuehopeaa ja oli henkilökohtaisen kilpailun neljäs hevosella Magic Bengtsson.

Fredricsonin perheessä on kolme olympiaratsastajaa, sillä myös vaimo Lisen on kilpaillut Ruotsin olympiajoukkueessa. Lisäksi veljesten isä ja isoisä ovat olleet henkeen ja vereen hevosmiehiä, isä Ingvar on eläinlääketieteen professori. Koko perhe pyrkii jatkuvasti tutkimaan ja kehittämään hevostensa hyvinvointia esimerkiksi mahdollistamalla nuorille hevosille vapauden liikkua omatoimisesti laitumella. Osa Peder Fredricsonin hevosista työskentelee ja kilpailee ilman kenkiä, jolloin kavion mekanismi toimii luonnollisella ja tutkimusten mukaan terveellisellä tavalla.

Peder Fredricson esiintyy Jäähallilla päivittäin perjantaista 25.10. alkaen, ja osallistuu Horse Show´n pääkilpailuun, maailmancup-luokkaan sunnuntaina 27.10. klo 14.00.

Tiistaina 1.10. julkaistaan Helsinki Horse Show´n kaikki kansainväliset ratsastajat.

Lähde: HIHS tiedote