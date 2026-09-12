Suomen junnujoukkue voitti Peelbergenin NC-lohdutusfinaalin: "Tänään oli kuin oppikirjasta"

Varsinaisessa nations cupin finaaliluokkaan Suomi ei osallistu, sillä matka tyssäsi karsintaluokkiin, joista Suomi-joukkue ensimmäisessä oli 12/12 ja toisessa 10/12.Finaalissa starttaa sunnuntaina kuusi maata: Ruotsi, Tanska, Hollanti, Irlanti, Belgia ja Sveitsi. Markku Söderberg kuitenkin muistuttaa, että NC-tasolla riittää, että hevonen astuu vesihautaan, kuten valitettavasti kaikilla myös kävi."Ja siihen päälle yksi puomi, niin siitä tulee jo kauhea kasa virhepisteitä. Ja se torstain luokka oli suht koht haastava. Ei vain meille, vaan kaikille muillekin", hän tuumaa. "Perjantaina vauhti vähän jo parani, mutta edelleen yksi pudotus liikaa jokaisella ratsastajalla, eikä päästy oikeaan finaaliin."Mukana olivat Veera Salminen, Sani Illi, Saara Kojola ja Aida Hämäläinen. Hugo Kogelnig oli joutunut hevosen terveyssyihin vedoten jäämään pois kisoista.Lauantain lohdutusfinaalissa Challenge cupissa oli toinen ääni kellossa ja Suomi otti nollalla virhepisteellä ykkössijan ennen USA:ta, Tsekkejä, Puolaa, Italiaa ja Iso-Britanniaa. "Tänään oli kuin oppikirjasta. Saara teki ekan nollan, Aida toisen nollan ja Veera kolmannen nollan. Sani kävi hyppäämässä vain pari estettä radalla mahdollista uusintaa varten, mutta ei sitä uusintaa sitten tullutkaan."Söderberg on tyytyväinen siihen, että tekemisessä saatiin uusin suunta. Sattumasta ei ole kyse. Hyviä suorituksia on tehty koko kausi. Tällä kertaa ratsastus ei alussa ollut ihan siellä missä sen pitää olla. Se johti siihen, että aloitettiin pohjamudista, mutta saatiin käännettyä sisulla tilanne. Todettiin siinä yhteistuumin, että ei me tänne olla tultu esteitä pudottamaan, nyt ruvetaan tekemään niitä nollia."Sunnuntaina on kotiinpaluu. Veera Salminen starttaa vielä, mutta suuri osa ratsastajista on lähtenyt jo kotiin, sillä kisoissa on kolmen startin hevoskohtainen maksimimäärä."Huomenna täytyy katsoa vielä se nations cup opiskelumielessä", Söderberg päättää. Tulokset täällä