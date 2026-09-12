Kronenbergin Challenge-luokassa tuli suomalaisvoitto. Kuva: Saara Salminen
Kronenbergin Challenge-luokassa tuli suomalaisvoitto. Kuva: Saara SalminenKuva: Saara Salminen
Ratsastusuutiset

Suomen junnujoukkue voitti Peelbergenin NC-lohdutusfinaalin: "Tänään oli kuin oppikirjasta"

Valmentaja Markku Söderberg iloitsi neljän nuoren naisen joukkueensa esityksestä lauantaina Kronenbergissä.
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