Peggy Högsten lähti Friscon kanssa keskemmälle Eurooppaa – "Voin jäädä koko kesäksikin"

Peggy Högsteniä ei näe hallimestaruuksissa, sillä ratsastaja pakkasi hevosensa Friscon (Furstenball – Stedinger) autoon heti Horse Show'n jälkeen ja ajoi laivaan kohti Saksaa. Ratsukko treenaa Warwick McLeanin tallilla ja tarkoitus on kisata kansainvälisiä kisoja ainakin huhti- ja toukokuun."Ja saa nyt sitten nähdä miten viihdytään, voin jäädä koko kesäksikin."Paikka on Högstenille tuttu, hänen koko perheensä on aikoinaan asunut viisi vuotta samalla seudulla aviomiehen työn takia. Niiltä ajoilta on peräisin Högstenin sujuva saksankielen taito. Ja McLeanitkin ovat vanhoja tuttuja."Itse asiassa ostin Friscon aikoinaan Warwickin kautta. Ratsastetaan hänen silmän alla nyt. Ratsastukseen pitää saada lisää tarkkuutta ja piffipaffiin lisää varmuutta ja näyttävyyttä. Yksityiskohtia hiotaan lisää. Tavoite on nostaa tulostasoa parilla prossalla."Högsten on menossa näyttävän oriinsa kanssa kilpailemaan ainakin Hollannin Tolbertiin huhtikuussa ja sen jälkeen Saksan Hageniin."Tolbertiin sain jo paikan, Hageniin olen ilmoittautunut mutta se ei ole vielä varmistunut. Useinhan täällä kysytään ilmoittautuessa, että onko kiinnostunut ostamaan vip-pöydän. En kauheasti tykkää semmoisesta."Mutta tavoite on kirkas:"Kyllähän me niitä kvaaleja yritetään saada, 66 prosenttia ei ole mahdottomuus."