Peggy Högstenillä mietintämyssy päässä, kun tämä kausi "lähti rullaamaan ihan mukavasti"

Suomalaisista kouluratsastajista kolmanneksi maailmanlistalla rankattu Peggy Högsten iloitsee kuluneesta vuodesta: "Eka GP-kausi meillä ja päästiin PM:iin ja SM:iin ja Pärnuun ja Tallinnaan", hän hehkuttaa. Tulokset ratsastettiin 14-vuotiaaksi kääntyvällä saksalaisoriilla Frisco (Fürstenball - Stedinger). Hyppäys vaikeustasossa oli suuri, sen hän myöntää heti kättelyssä, mutta kausi lähti sen verran hyvin rullaamaan, että ensi vuodelle suunnitteilla on vielä enemmän."Ehkä sen uskaltaa tässä sanoa, että kyllä mä niitä MM-kvaaleja lähden metsästämään", Högsten toteaa. MM-kisat järjestetään Aachenissa 11.- 15.8.Kvaalien metsästys on tulevana vuonna aiempaa vaikeampaa, sillä se edellyttää ulkomaille lähtemistä. Ypäjällä ei tämän hetken tietämällä järjestetä kansainvälisi CDI-kisoja.GP-ratsastaminen on vaikeaa, Högsten myöntää, siitä ei pääse mihinkään. "On ne sitä. Ihan tässä yks päivä mietinkin, että piaffi ja passage ovat ikään kuin omanlaisensa juttu. Ne ensinnäkin vaativat sekä hevoselta että ratsastajaltakin paljon ja koko ajan täytyy luottaa siihen, että se hevonen tekee mitä pyydetään. Hevonen joko tekee tai ei tee, sitä ei pysty siinä pakottamaan."Högsten sanoo, että piaffi on luottamusasia hevosen ja ratsastajan välillä.Hän on varma siitä, että hevonen tekee itselleen raskasta piaffia vain siksi, koska se haluaa tehdä mitä siltä pyydetään."Muuten se ei tekisi sitä, sillä sen ei ole mikään pakko."Näistä kahdesta vaikeampi on Högstenin mukaan piaffi, koska siinä hidastetaan, mutta "eteenpäin ajatellen". "Mutta on meidän piaffissa on vielä parannettavaa! Ja etenkin siirtymiset on saatava lennokkaammaksi ja siirtymiset on saatava paremmiksi.". Högsten on tällä hetkellä talvilomalla Frisconsa kanssa. Se tarkoittaa laukkaamista Ruskeasuota ympäröivässä keskuspuiston metsässä."Joo, mä menen täyttä kiitoa siellä, koska mullahan on tämä pomminvarma hevonen", hän naurahtaa. "Näin mä olen itse asiassa tehnyt Friscon kanssa niin kauan, kun se mulla on ollut. Kuusivuotiaasta."Hän nauttii siitä, että voi tarjota hevoselleen muutaman kuukauden kevennetyn jakson, jona aikana "tehdään kaikkea kivaa". Hevosenpidon kalleusHögsten ottaa esille, että hän on tehnyt kisatuloksensa Suomesta käsin, yhdellä hevosella."Se on periaatteessa mahdollista. Mutta jos tästä haluaisi hirveästi panostaa enemmän, niin kyllä se vaatisi Suomesta pois muuttoa", hän toteaa. Välimatkat tekevät tämän muutenkin jo niin kalliin harrastuksen jo aivan älyttömän kalliiksi.Hän on vähentänyt hevosiaan. Jäljellä on Friscon lisäksi enää sen omakasvatti ruunapoika Fransisco (Frisco - Belissimo M), joka asustaa Aino Härkösen luona Siuntiossa ja viettää siellä hevosenelämää laitumella ja paljon ulkosalla. Hevonen on jo ratsastuksessa. "Mä käyn siellä sitä ratsastamassa."9-vuotiaan Lord of the Dragonin (Dragon Hill - Loudini) hän on tänä syksynä myynyt kouluratsastajakollega Pilvi Rientoselle. "Hevosenpito täällä Helsingin alueella on niin kauhean kallista, että kolme oli vaan liikaa. Yhdestä oli luovuttava."Högsten on miettinyt jo ensi kautta. Tammikuussa on kansallisia kisoja , joissa hän starttaa, ja helmi-maaliskuussa Horse Show'n kansainväliset luokat, jonne hän pyrkii. Tämän hetken tiedon mukaan Ypäjä ei ensi vuonna järjestä kevään kansainvälisiä kisojansa. Kvaalienkin metsästys näin ollen hankaloituu. "Mä olen aina kauhee optimisti!" hän naurahtaa. "Jos ensi kausi menee niin kuin toivon ja kuvittelen, niin kansainvälisiä kisoja!".Maailmanranking: Henri Ruoste paransi pykälällä ranking-sijoitustaan ja on nyt TOP20:ssa