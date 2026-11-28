Ruotsalaisesta lasten TV-sarjasta Ponnyakuten – Suomessa esitetty nimellä Ponipulmia - tuttu kouluratsastaja Tobbe Larsson on tuomittu vankilaan törkeästä petoksesta.Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n hevossarja Ponnyakutenkin entinen juontaja ja kansainvälisesti tunnettu hevosalan ammattilainen Tobbe Larsson on tuomittu vuodeksi ja yhdeksäksi kuukaudeksi vankeuteen törkeän petoksen yrityksestä. Larsson tavoitteli edesmenneen naapurinsa omaisuutta väärennetyn testamentin avulla.Ystadin käräjäoikeus antoi tuomionsa keskiviikkona. Myös kaksi testamentin todistajina esiintynyttä henkilöä, 34-vuotias mies ja 66-vuotias nainen, tuomittiin kumpikin vuodeksi ja kahdeksi kuukaudeksi vankeuteen avunannosta rikokseen.Larssonin naapuri Henry Håkansson kuoli tammikuussa 2022. Noin kaksi kuukautta hänen kuolemansa jälkeen ilmaantui testamentti, jonka perusteella Larssonin oli määrä periä tämän omaisuus.Aikaisemmassa testamentissa omaisuus oli määrätty pääosin Ruotsin syöpäsäätiölle sekä sydän- ja keuhkosairauksien tutkimusta tukevalle säätiölle. Kyseessä oli yli viiden miljoonan kruunun talo. Käsialatutkimus paljasti väärennöksenOikeudenkäynnissä esitettiin neljä käsialatutkimusta, joiden tulokset olivat osin ristiriitaisia. Käräjäoikeus piti Ruotsin kansallisen rikosteknisen keskuksen tutkimusta luotettavimpana.Todistusaineistoon sisältyi myös videotallenne, jossa lukkoseppä avasi vainajan kassakaapin ja Larsson otti esille testamentin. Käräjäoikeuden tulkinnan mukaan asiakirja ei ollut kassakaapissa ennen sen avaamista.Käräjäoikeus katsoi kokonaisnäytön perusteella, ettei testamentin väärentämisestä jäänyt varteenotettavaa epäilyä.Kiistää edelleen rikoksenLarsson on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen. Erillinen perintöriita on määrä käsitellä oikeudessa alkuvuodesta 2027.Lähde: Expressen