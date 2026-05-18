Petra Heikkinen takoo tulosta Hollannista käsin

Petra Heikkinen, 35, kisasi viikonlopun Bonheidenin kahden tähden kilpailuissa, ja nappasi kaiken kaikkiaan seitsemän sijoitusta. Mukana Suomesta on viisi hevosta.”Erityisesti mulle uusi tuttavuus Kearney W (Baloubet du Rouet – Quidam de Revel) hyppäsi hyvin, sai sijoituksen jokaisessa 140-luokassa jonka se meni. Hevonen on kuitenkin ollut mulla vasta kuukauden.”Heikkinen kertoo, että sen sijaan ”ei ollut Oechien (I´m Special de Muze – Beaulieu`s Think Big) viikonloppu”. ”Tuli turhia puomeja.”Myös nuoremmat hevoset Otana Z (O´Neill Vd Bisschop – Heartbreaker) ja Unicorn (Grey – Merrie) saivat sijoituksia omissa nuorten hevosten luokissaan.Miten tästä eteenpäin?”Pitää tällä viikolla mennäkaksoisveljen häihin Espanjaan, eli viikonloppuna en mene kilpailuihin. Onneksi mulla on tallissa Ida Vaahtera joka hoitaa hevoset sillä aikaa täällä Hollannissa. Sitten seuraavalla viikolla on Kesselin kolmen tähden kisat, ja sen jälkeen nations cup Drammenissa. Siitä eteenpäin, en osaa yhtään sanoa. Ilman muuta haluan päästä hyppäämään isompia luokkia Oechiella. Ja meni Kearneykin 145-luokan joku viikko sitten.”Heikkinen kertoo että haluaisi olla kesän Suomessa, koska kesäisin Suomessakin on tarjolla hyviä kilpailuja. Syksyt ja talvet on hyvä olla ulkomailla, koska Suomen kilpailutarjonta on silloin vähäistä.”Mulla on erittäin hyvä tiimi ympärillä, Heidi Mulari pitää kotona huolta tallista ja ratsastaa hevoset kun en ole Suomessa. Siellä mulla on nyt joku tauolla oleva hevonen, ja sitten on jotain nuorempia.”Aikamoinen palapeli pyöritettävänä. Ehditkö mitään muuta kuin ratsastaa?”En, kyllä elämä on vain hevosia. Mutta en kyllä mitään muuta haluaisikaan!” päättää Heikkinen.