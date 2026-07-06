Heikkinen toivoo palaavansa ulkomaan kisoihin ensi syksynä.
Heikkinen toivoo palaavansa ulkomaan kisoihin ensi syksynä. Kuva: Leena Alérini
Ratsastusuutiset

Petra Heikkinen valitsi Salon kilpailut, vaikka palkintorahat jäivät Operagameseja pienemmiksi

Heikkinen starttasi Salossa kuudella hevosella.
Julkaistu
Loading content, please wait...
esteratsastus
Salo
Petra Heikkinen
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi