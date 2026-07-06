Petra Heikkinen valitsi Salon kilpailut, vaikka palkintorahat jäivät Operagameseja pienemmiksi

"Olimme uusinnan viimeiset lähtijät. Koska muut tekivät niin rivakan ja sulavan uusinnan, piti meidänkin", kertoo Salon 140-luokan tuore voittaja Petra Heikkinen.La Balouetta van de Eijkhof (Baloubet du Rouet - Diamant de Semilly) oli koko kesäkuun lomalla, ja tauko teki tehtävänsä. "Menimme Saloon suoraan tauolta, ja hevonen tuntui hyvältä ja terävältä", ratsastaja sanoo. Voittoratsun lisäksi Heikkisellä oli mukanaan viisi nuorta hevosta. Perjantaina ratsastaja voitti 120-luokan 7-vuotiaalla Jagger D' Helulalla (Emerald van het Ruytershof - Nartago), ja lauantaina hän voitti 120-luokan ja sijoittui sunnuntaina toiseksi 120-luokassa 6-vuotiaalla Otana Z:lla (O'Neil VD Bisschop - Heartbreaker).7-vuotiaalla Olonie DP:llä (Heineken VK VDL - Cantos) ratsastaja sijoittui perjantain 110-luokassa toiseksi ja sunnuntain 120-luokassa neljänneksi. 7-vuotiaalla Unicornilla (United Way - Cancara) Heikkinen sijoittui perjantain 120-luokassa toiseksi ja sunnuntain 130-luokassa kolmanneksi.Lisäksi hän kilpaili 5-vuotiaalla Angiella (Andiamo Semilly - Colman).Solbackassa Heikkinen starttaa kahdeksalla hevosella. Kilpahevosten suuri määrä oli syy sille, miksi ratsastajaa ei nähty tällä kertaa Savonlinnan Operagameseissa. "Tavallisesti Savonlinna on ollut kesän kohokohta, mutta olemme reissanneet jo koko kevään. Matka Operagameseihin olisi vienyt kuusi tuntia, se on kallista, ja Salon kisat olivat tässä lähempänä. Nuoret hevoset tarvitsevat vain ratoja alleen. Siksi valitsimme näin."Heikkinen jäi hieman haikailemaan Savonlinnan palkintorahojen perään. "Toki jälkeenpäin harmittaa, kun tulikin näin monta voittoa ja sijoitusta. Salossa emme voittaneet rahaa kuin vain pääluokasta", hän sanoo. Loppukauden Heikkinen kisaa nuorten hevosten kanssa Suomessa, syksyllä on tavoitteena lähteä vanhempien hevosten kanssa ulkomaille. "Kesälle ei ole niin tavoitteita vanhempien hevosten kanssa. Haluan nostaa näiden nuorten tasoa ylöspäin. Pitää tehdä niitä täällä, että viitsii ottaa mukaan Eurooppaan", ratsastaja päättää. .Sunnuntain 130-luokan voittivat Anni Roslin ja Day Dream vh Waterschoot Z (Diamant de Semilly - Filou de Muze). Ratsukko sijoittui toiseksi 140-luokassa. Katso ratsukon kuulumiset alta:.Salon 130-luokan voittajalla, Anni Roslinilla, on kaikki mallillaan – "Vähän lisää voittoja, sitten on parempi".Katso 140-luokan tulokset täältä ja 130-luokan tulokset täältä..Vain sekunnin kymmenykset ratkaisivat suomenratsujen luokan Salossa.Revanssi onnistui – Sonja Mäkelä ja Celtas Quen Operagamesin ykkösiä.Annina Nordströmille sijoitus kolmen tähden 155-GP:ssä, kapteeni kehuu: "Erittäin hieno rata".Maailmanranking 06/2026: Jone Illi lähestyy parhaana suomalaisena jatkavaa Anna-Julia Kontiota