Pieni, musta ja karvainen. Ja jotenkin ylväs

Musta tamma Rinna Lågland (Ramses Lågland - Vokkerilla) voitti Messukeskuksen suomenhevosten Pohjola-finaalin kahden luokan yhteistuloksella, Emma Kivimäen ratsastama Päällikkö (Musta Magia Kihis) oli toinen ja Venla Vastamaan Mattilan Toivo (Liising - Viesker) kolmas. Paluu satulaan -ratsastaja Fatima Mattila on Hevosurheilu Ratsastuksen laskujen mukaan Kivimetsän Tähdellä 7. Ratsukko otti yhden puomin päätöspäivänä, mutta aika oli nelosten joukossa hitaimmasta päästä. Sarjan lopputulokset ilmestyvät sarjatuloksiin SRL:n sivuille. . Kun Paula Pajunen kertoo hevosestaan, siinä kuuntelija herkistyy.Ulkoisesti Rinna Låglandissa ei ole paljoakaan urheiluhevosen ominaisuuksia. Se on pieni, hyvin pitkäselkäinen, isopäinen ja lyhytjalkainen. "Se on aika epäsuhtainen."Paljon ulkoilevana hevosena se on myös pitkäkarvainen. On selvää, että psyykepuoli, se niin vaikeasti määriteltävä asenne, on kunnossa. Enemmän kuin kunnossa."Tämä hevonen tekee ihan mitä vain. Kiipeää vaikka takaperin puuhun, tai vaikka kuuhun, jos häneltä sellaista pyytää", Pajunen kertoo. Mutta psyyke ei ole ainoa mikä toimii, vaan myös liikettä ja kokoamiskykyä löytyy. Etenkin ravissa tamma pystyy kehittämään kroppaansa sellaisen schwungin, ettei paremmasta väliä."En tiedä miten tällainen on edes mahdollista, koska siinä tavallaan kumoutuu rakenteen tärkeys", omistaja-ratsastaja nauraa. Myös luontainen eteenpäinpyrkimys on sisäänrakennettuna, ja tätä Pajunen pitääkin yhtenä onnistumisen mahdollistavana elementtinä. Kaiken muun hyvän lisäksi tamma onnistuu järjestelemään kehonsa niin hyvään tasapainoon, että on erittäin kevyt kädelle."En ole koskaan aiemmin ratsastanut tuollaisella hevosella, joka on aina valmis tekemään ihan mitä vaan."Rinna-tamma teki finaalipäivänä ainokaisen tuplanollan täysien katsomoiden ahtauduttua katsomaan. Se viiletti radalla niin, että pitkien karvojen kärjestä valui hiki.. Pajunen kertoo, että tämä kisa oli talvikauden päätavoite ja ahkerasti on treenattu Minna Pekkalan kanssa. Kenttäratsastus on ratsukon päälaji. Pajunen pitää rataesteitä itselleen vaikeimpana, mutta kertoo, että tamma yleensä kyllä hoitaa asian."Jos virhe tulee, se on aina omani."Tammassa on tietty alkukantaisuus. Se on hieman epäluuloinen uusille asioille. Kuten Pajunen sanoo, se on "jotenkin ylväs". "Mutta kun me ollaan meidän omassa kuplassa, silloin kaikki käy."Pajunen osti tamman parin kuvan ja yhden videon perusteella etsittyään mustaa suomenhevosta. Seuraavan kerran ratsukko nähdään Tampereen hevosmessuilla kilpailemassa. Kesän suunnitelmiin kuuluvat kenttämestaruudet ja ehkä estemestaruudetkin, jotka korkattiin viime kesänä."Hän oli heti paras tamma mestaruuksissa."Miten sujuu lauantaipäivän loppu?"Rinna menee ulos kavereitten kanssa. Minä vien lapset yökylään kavereille."Sunnuntaina tammalla on vapaapäivä ja Pajusen perhe tulee Messukeskukseen katsomaan maailmancup-luokka ja vähän shoppailemaan. Luokkatulokset täällä