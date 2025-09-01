Sofia Pakarinen herkistyi palkintojenjaossa.
Sofia Pakarinen herkistyi palkintojenjaossa. Kuva: Ella Jauhiainen
Ratsastusuutiset

Piensuokkien mestaruuskilpailut tärkeitä harrastajille, rotuliiton puheenjohtaja huolissaan suomenhevosten varsamääristä

"Meidän tehtävämme on edistää piensuomenhevosten asemaa", yhdistyksen puheenjohtaja kertoo.
Julkaistu
esteratsastus
kouluratsastus
suomenhevonen
suomenpienhevonen

