Myös Piia Pantsu-Jönsson jättää HUJO:n

Piia Pantsu-Jönsson on ilmoittanut HUJO:n entiselle puheenjohtajalle Tom Gordinille eroavansa ja pyytänyt tätä informoimaan asiasta.Gordin on tänään tiistaina 30.12. tehnyt työtä käskettyä ja ilmoittanut asiasta sekä HUJO:lle, että medialle. Pantsu-Jönsson viittaa Gordinin rooliin HUJO:n dynaamisena puheenjohtajana tehtävässä, jonka tarkoituksena on edistää huippu-urheilua. Tilanteen ollessa se, mikä se nyt on, eli Gordinin erottua, Pantsu-Jönsson ei näe jatkamista enää mielekkäänä. Hän ei kauaa ehtinyt johtoryhmässä olla, sillä HUJO:n 7.11.pidetyssä Teams-kokouksessa Pantsu toivotettiin tervetulleeksi johtoryhmään. HUJO:n seuraava kokous on 22.1.2026.Juttua päivitetään. .Tom Gordin: "Jos kaikki se energia, mikä pistettiin mun vastustamiseen, olisi suunnattu perusratsastuksen edistämiseen, Suomessa ratsastettaisiin hyvin!"