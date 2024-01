Pisteet on laskettu: Jone Illi ja Celtas Quillian ovat ylivoimaiset

KENTTÄRATSASTUS

Seniorit

1 Siltakorpi Sanna 420.50

2 Manninen Veera 32.50

3 Lindberg Axel 199.50

4 Puranen Aada 186.50

5 Jankari Elmo 102.50

6 Kiviniitty-Ranta-Aho Ann-Niina 39.00

7 Poikkeus Wilhelmiina 30.00

8 Rosenqvist Tuija 27.00

9 Karhapää Aki 22.50

10 Nättiaho Virpi 15.00

Nuoret

1 Lamberg Lotta 61.50

2 Pekkarinen Nelli 52.50

3 Wikström Hedwig 49.00

4 Laiho Elmo 22.50

5 Niska Anna 9.00

6 Korpi Olivia 7.00

Juniorit

1 Nikkanen Julia 73.50

2 Laiho Anselmi 48.00

3 Mikkola Viivi 18.00

4 Venäläinen Aino 10.00

5 Nurminen Veronica 6.00

Lapset

1 Norha Juuli 5.00

Ponit

1 Laiho Inkeri 40.00

2 Kiviniitty Iida 15.00

Hevoset

1 Bofey Click 334.00

2 Dioradus G. 186.50

3 Sir Greg 97.50

4 Fieldhill Fantasy 95.00

5 Cascada 90.00

6 ST Cashmere 86.50

7 Bonapartis 62.50

8 Come In Like A Rose 61.50

9 Jagellonica 57.50

10 Avoca Alchemist 52.50

Ponit

1 Ewan Stone 40.00

2 Mister Trouble Lena 5.00