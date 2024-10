"Pitsinnypläys ei kiinnosta", ilmoitti Susanna Penttilä jo perinteeksi muodostuneilla hevosväen Horse Show -etkoilla

Koulutuomari Kari Vuorio ja Otso Nevaluoma "Lauantaina mennään HIHSiin, todella hyvällä fiiliksellä. Myös kavereiden tapaaminen on on iso osa horse showta." Karin puoliso Otso ei ole hevosihminen, mutta Avotakan päätoimittajana hyvin visuaalinen: "Kyllä Kari on opettanut mua katsomaan hevosia. Sopusuhtainen ratsukko miellyttää silmää, ehkä sellainen solakka ja siro tummaruunikko."

Koulutuomari Kari Vuorio ja Otso Nevaluoma "Lauantaina mennään HIHSiin, todella hyvällä fiiliksellä. Myös kavereiden tapaaminen on on iso osa horse showta." Karin puoliso Otso ei ole hevosihminen, mutta Avotakan päätoimittajana hyvin visuaalinen: "Kyllä Kari on opettanut mua katsomaan hevosia. Sopusuhtainen ratsukko miellyttää silmää, ehkä sellainen solakka ja siro tummaruunikko." Kuva: Atte Kajova