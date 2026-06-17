PM-kisoissa starttaava Marina Ehrnrooth luottaa prosessiin vesihautojen arastelun jälkeen

”Päätin, että nyt on se hetki PM-kisoille tämän hevosen kanssa. Qualime (Quality Time - Narew) on kulkenut hyvin ja on kuitenkin sen ikäinen, ettei nyt pidä odottaa parempia aikoja”, kertoo senioreissa ratsastava Marina Ehrnrooth.Ehrnrooth nosti tasoaan pykälää ylemmäs kuluvana keväänä. Pienen lapsen kanssa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla kilpaileminen vaatii tarkkaa aikatauluttamista. Alun perin PM-kisojen ei edes pitänyt kuulua ratsastajan kevääseen. ”Ulkomaanreissut vievät aikaa. Kuitenkin mentiin keväällä useampi kv-luokka, ja olen joka tapauksessa menossa valmentamaan lapsiratsastaja Doris Axelsonia kisapaikalle. On kiva mennä", ratsastaja toteaa.Aiemmin keväällä Ehrnrooth totesi ratsukon suurimmaksi haasteeksi vesihaudat: .Hevonen ei suostu hyppäämään vähänkään pidempää vettä."Sitä meidän pitäisi päästä jossain menemään ja harjoittelemaan! Hevonen on ollut nyt niin hyvä, että harmittaa, jos tämä vesihaudasta jää kiinni."Mistä vesihautakammo johtuu?"Se pääsi kerran pelästymään Ypäjällä, ja siitä pitäen se on ollut epävarma", Ehrnrooth harmittelee..Nyt vesihautaa on treenattu koko kevään ja alkukesän ajan. ”Vesihauta onnistuu nykyään hyvin, jos alla on valmisteleva luokka. Ekalla kerralla hyppy on vähän epävarma, mutta tärkeissä luokissa se on tehnyt jopa helposti. Olemme hypänneet vesihautaa mahdollisuuksien mukaan joka paikassa, ja tilanne on helpottunut koko ajan. Luotan siis siihen prosessiin."Loppukauden tavoitteena on vakiinnuttaa oma taso Suomessa ja kahden tähden tasolla. .PM-kisoihin kilpailijana ja valmentajanaEhrnroothin valmennettava Axelson kilpailee toisiksi viimeistä lapsivuottaan Quintessencella (Quinton - Rigoleto). Valmentajan mukaan kehitys viime vuodesta on ollut huima. ”Doris on panostanut tähän paljon, treenannut tosi aktiivisesti ja hakenut kokemusta kv-kisoissa viime syksystä lähtien. Nyt mennään hyvällä meiningillä.”Ehrnrooth toivoo lapsiratsastajille hyvää joukkuetulosta. ”Quintessence on tuttu ja turvallinen, mutta ei kaikista tarkkajalkaisin. Toivon, että saadaan ehjää, hyvää ratsastusta. Se riittää niin pitkälle kuin riittää. Viime vuonna oltiin ehkä vielä siinä rajoilla, että hypätäänkö liian isoa ja vaikeaa. Nyt ollaan selkeästi omalla tasolla ja mukavuusalueella.”Doris ja lyhyt välimatka ovat avainsyitä sille, miksi ratsastaja lopulta päätti hakea PM-kisoihin."Jos kisat olisivat olleet kauempana ja ei olisi omaa valmennettavaa, en ehkä itseni takia olisi mennyt. Olemme epävarmempi kortti, mutta nyt haetaan hyvää kokemusta”, Ehrnrooth päättää..Marina Ehrnrooth: "Peruskansalliset alkaa pikkuhiljaa riittää".Ypäjän Pohjola Gold -osakilpailun voittaja Marina Ehrnrooth kilpailee nyt "leppoisammalla aikataululla"