Marina Ehrnroothin elämässä on nyt meneillään aika, jota ei ole pyhitetty omalle kilparatsastukselle.
Marina Ehrnroothin elämässä on nyt meneillään aika, jota ei ole pyhitetty omalle kilparatsastukselle. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

PM-kisoissa starttaava Marina Ehrnrooth luottaa prosessiin vesihautojen arastelun jälkeen

Kilpailemisen lisäksi Ehrnrooth valmentaa lapsiratsastaja Doris Axelsonia.
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