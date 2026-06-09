”Kotiin SM-kultaa kaulassa, sairaalaan ambulanssilla”

Tuore parakouluratsastuksen Suomen mestari Jonna Aaltonen on joutunut viikonloppuna onnettomuuteen, joka saattaa vaarantaa osallistumisen Ruotsin Strömsholman PM:iin. ”Lauantaina hain hevosia laitumelta ja jäin vähän huonosti hevosen taakse. Sain rintakehään potkun ja lensin. Ilmat meni täysin pihalle”, Aaltonen kertoo.Kotiuduttuaan sairaalasta ratsastaja oli vielä siinä käsityksessä, ettei murtumaa ollut tullut. Eilen maanantaina Aaltonen sai tietää yhden kylkiluun kuitenkin murtuneen. ”Soittelin Jannen (Bergh) kanssa tänään. Nyt odottelen maajoukkuelääkärin soittoa ja hakeudun jatkotutkimuksiin.”Ruotsiin lähteminen riippuu siitä, minkä asteinen murtuma on. ”Selvitellään vielä tilannetta. En pysty sanomaan, milloin pääsen ratsastamaan. Jos murtuma on sellainen, ettei rasitus tee vahinkoa, lähden tietysti Ruotsiin. Urheilijana teen kaikkeni, että pääsen. Onneksi kylkiluun kanssa ei yleensä tulee älyttömän pitkiä taukoja.” Aaltonen on kiitollinen siitä, ettei pahempaa sattunut.”Oli huono tuuri, näin käy joskus hevosten kanssa. Onni onnettomuudessa, ettei hevonen osunut päähän. Tulin viikonloppuna kotiin SM-kultaa kaulassa, lähdin sairaalaan ambulanssilla. Tämä viikko oli joka tapauksessa suunniteltu kevyemmäksi.”Jos PM:t jäävät väliin, siirtyy katse suoraan EM-kisoihin. ”Shit happens. En voi muuta sanoa”, Aaltonen päättää..Pararatsastajavalinnat 20.–30.6. Pohjoismaiden ja Baltian mestaruudet 2026, Strömsholm, SWERyhmä IV: Hanne Soininen - La Belleza, valmentaja Kaisa PulkkinenRyhmä II: Suvi Javanainen - Pihan Pinkasu, valmentaja Jonna JavanainenRyhmä III: Sanna Koskiluhta - Wipfel's Roma K 3291, valmentaja Malin AuraRyhmä IV: Jessica Kerttunen - Duyou Mi, valmentaja Janne Bergh, Jasmine SikströmRyhmä V: Jonna Aaltonen - Laxton for U, valmentaja Janne BerghRyhmä V: Taija Härkönen - Don Monroy, valmentajat Janne Bergh, Kiki Nyberg.SM-kulta ja uusi onni – Jonna Aaltosen elämässä kulkee nyt.Vakavasti sairastunut Suvi Javanainen voitti hallimestaruuden – "Todellisuudessa vain taivas on rajana meillä".Ajopiirturipakosta ulkomailla on ollut liikkeellä väärää tietoa – se on automaattisesti pakollinen vain yli 7,5 tonnin hevosautoissa