Jonna Aaltoselle takapakkia.
Jonna Aaltoselle takapakkia.Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

”Kotiin SM-kultaa kaulassa, sairaalaan ambulanssilla”

Shit happens, sanoo Jonna Aaltonen, joka ei ehkä pääsekään PM-kilpailuihin.
Julkaistu
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