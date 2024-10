Backwoods Challenger Sani Illi Kuva: Anu Leppänen

Ratsastusuutiset

Pohjola Best of the Best Sani Illi nautti kotiyleisöstä - "Kaikki kannustaa sua ja on sun puolella"

Pohjola Bronze Grand Prix´n voiton lisäksi Illi oli koko Pohjola finaalin paras ratsastaja.