Novan voittaja Valtteri Gundersby haki vauhtia Ruotsista: "Siellä on kova taso, ja kisamatkan voi tehdä kustannustehokkaasti"

Valtteri Gundersby ja FWB-tamma Clavina Y (Clarimo – Nabab se Reve) nappasivat esteratsastuksen Pohjola GP-sarjan ensimmäisen osakilpailun voiton Stable Novassa Hyvinkäällä. Sarja kilpaillaan 145-tasolla ja ratsukko teki molemmat kaksi kierrosta nollalla.Toiseksi Pohjola Gold GP -osakilpailussa kahdella puhtaalla kierroksella ratsasti Marina Ehrnrooth äitinsä kasvattamalla FWB-ruunalla Qualime, ja kolmanneksi Sanna Backlund ratsulla Jumper. Suomenhevosten oma Pohjola-sarja kilpaillaan metrin estekorkeudella. Parhaaseen suoritukseen ylsi Ida Johansson vuonna 2017 syntyneellä tammalla Telman Hilma. Toiseksi ratsasti Linnea Haukilehto tammalla Jippikayhei, ja kolmanneksi Emma Kivimäki 16-vuotiaalla ruunalla Päällikkö. Osakilpailun voittanut Johansson piti ratamestari Johanna Mikkolan suunnittelemia ratoja suomenhevosten ensimmäiseen osakilpailuun erinomaisesti sopiviksi.”Radat olivat tosi kivat, niissä oli juuri sopiva määrä tekemistä. Telman Hilma tuntui tosi hyvältä ja nopealta, joten toivoin vain, että mennään puhtaasti, ei sen kummempaa taktikointia meillä tänään”, Johansson summaa.Ratsukon ulkokauden päätähtäin on Pohjola-sarjassa sekä suomenhevosten estemestaruuksissa. Monipuolinen suomenhevostamma kilpailee myös kouluratsastuksessa Johanssonin äidin kanssa.."Ruotsissa kannattaa käydä"”Tänään meni tosi hyvin, olen tyytyväinen. Perusnopealla nollalla selvittiin, ei tarvinnut ottaa isoja riskejä. Kun lähtee viimeisenä niin tietää mitä muut on tehneet”, naurahtaa Gundersby ja jatkaa: ”Clavinalla oli lauantaina vähän haasteita veden kanssa, se on tosi herkkä hevonen. Tänään vesi ei tuottanut sille mitään ongelmia.”Gundersby kertoo, että oli pari viikkoa sitten hevostensa kanssa kilpailemassa Ruotsissa Sundbyholmissa.”Mun mielestä Ruotsiin kannattaa mennä, siellä on kova taso, ja kisamatkan voi tehdä kustannustehokkaasti, jos vertaa vaikka että lähtisi Keski-Eurooppaan. Lauttamatkat ovat edullisia ja esimerkiksi Sundbyholmiin oli Tukholmasta parin tunnin matka. Nuorten hevosten luokat maksaa parikymppiä. Isommat luokat on kalliimpia, mutta toisaalta myös palkintorahat on isommat.”Koska Gundersby on itse kilpailunjärjestäjä, hän osaa arvioida myös kisajärjestelyjä, ja kehuu niitä Ruotsissa. Kisoja on paljon enemmän ja niissä on enemmän vaihtelua kuin Suomessa.Miten kisakautesi jatkuu tästä eteenpäin?”Viikon päästä Pärnuun, sitten varmaan Ypäjä, sitten meidän omat kisat ja sittenhän on jo SM-kisat Myrkyssä. Mulla on nyt Clavinan lisäksi Cornet´s Countess (Cornet Obolensky – Counter), se on Tarja Wistin omistama ja tehnyt jonkun 140 radan jo. Sitten on 7-, ja 6-vuotiaat ja kotona yksi 5-vuotiaskin.”SRL:n tulehtuneeseen tilanteeseen ei hallituksen jäsen Gundersby tässä vaiheessa halunnut ottaa mitään kantaa.