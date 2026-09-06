Susanna Granroth ja luottoruuna KG Corazon ovat Pohjolan ison sarjan mestarit

Esteratsastuksen kansallisen pääsarjan Pohjola Grand Prix’n Gold GP’n sarjavoittoon ratsulla KG Corazon tiensä selvitti Susanna Granroth, joka otti myös Silver GP’n sarjan tammalla Nola WV.

Bronze GP’n voittoon hyppäsi Salla Määttä Celabellella, Small GP’n Maiju Laituri ja Hallo-Croket van Puyenbroeck sekä suomenhevosten Pohjola GP’n Linnea Haukilehto Vaahterikon Ryminällä.

Kilpailukauden 2026 esteratsastuksen kansallisen pääsarjan on voittanut Korpilahdelta lähtöisin oleva Susanna Granroth ratsunaan jo 16-vuotias KG Corazon. Sarjaa kilpailtiin estekorkeudella 145 cm kolmen osakilpailun ja finaalin verran ja sarjan voittaja Granroth kuittasi itselleen palkintorahaa 3000 euroa. Pohjola Gold Grand Prix sarjassa toiseksi sijoittui oululainen Sonja Mäkelä FWB-ruunalla Celtas Quen, ja kolmanneksi Valkeakoskelta kotoisin oleva Susanna Rautanen ratsunaan For treasure CL Z. Sarjakakkonen sai 2000 euroa, ja kolmonen 1000 euroa.

Katseet suunnataan jo kohti alkavaa hallikautta, ja Tallinna Horse Show’ta.

PowerParkissa ratamestarina toimi unkarilainen FEI Level 3 Magdolna Erdélyi. ”Tiesin ennakkoon, että hän tykkää suunnitella radat tosi rytmissä, joten sitä ehkä jännitin hieman ennakkoon. Tykkäsin oikein kovasti tämän päivän radoista”, Granroth kommentoi.

Pohjola Gold Grand Prix 2026 kokonaistulokset

1) Susanna Granroth / KG Corazon, HARI

2) Sonja Mäkelä / Celtas Quen, ORK

3) Susanna Rautanen / For treasure CL Z, TAVA

Pohjola Gold Grand Prix 2026 finaali, 145 cm 2 kierrosta A2/A2

1) Susanna Granroth / KG Corazon, HARI, 4-0/45,85

2) Susanna Rautanen / For treasure CL Z, TAVA, 4-0/49,46

3) Janna Huhtanen / Nemo van het Reuhof, JCC, 0-4/50,19

Pohjola Silver Grand Prix 2026 kokonaistulokset

1) Susanna Granroth / Nola WV, HARI

2) Marina Ehrnrooth / HB Bailamos, VitRa

3) Susanna Granroth / Ciselina BvL Z, HARI

Pohjola Silver Grand Prix 2026 finaali, 135 cm AM5

1) Susanna Granroth / Nola WV, HARI, 0-0/39,13

2) Amanda Immonen / Stolzenburg E, STAR, 0-0/41,41

3) Sanna-Kaisa Selin / Tahiti Z, KeiRa, 0-0/42,15

Pohjola Bronze Grand Prix 2026 kokonaistulokset

1) Salla Määttä / Celabelle, RKR

2) Emma Edgren & J, Team RR,

3) Janita Markkanen / Lotto, STAR

Pohjola Bronze Grand Prix 2026 finaali, 125 cm AM5

1) Olivia Wendelin & Jan Diamo R.T., SjöR, 0-0/ 37,24

2) Emma Edgren & J, Team RR, 0-0/39,04

3) Jonna Normia & Taimond, AURA, 0-0/39,27

Pohjola Small Grand Prix 2026 kokonaistulokset

1) Maiju Laituri / Hallo-Croket van Puyenbroeck, PuLa

2) Nanelle Selenius / Plan B L, HARI

3) Betty Yliluoma / Duff’s Orders, RCS

Pohjola Small Grand Prix 2026 finaali, 115 cm AM5

1) Maiju Laituri / Hallo-Croket van Puyenbroeck, PuLa, 0-0/32,88

2) Ronja Hotanen / Ivanhoe, KMR, 0-0/34,11

3) Alexandra Kuorilehto / Delayla, ORK, 0-0/34,68

Pohjola Suomenhevosten Grand Prix 2026 kokonaistulokset

1) Linnea Haukilehto / Vaahterikon Ryminä, KIVA

2) Ida Johansson / Telman Hilma, SUR

3) Linnea Haukilehto / Jippikayhei, KIVA

Pohjola Suomenhevosten Grand Prix 2026 finaali, 100 cm AM5

1) Linnea Haukilehto / Vaahterikon Ryminä, KIVA, 0-0/37,18

2) Ida Johansson / Telman Hilma, SUR, 0-0/37,37

3) Eveliina Tolonen / Vimmerby, JoRa, 0-0/43,08

Racing Trophy 6 v finaali 125–130 cm A.1.0

1) Jasmin Engblom / Paciende-B, SRC, 0-0-0/45,78

2) Joni Koivusalo / Aegaon K.S.H., E-PUR, 0-0-kesk

Racing Trophy 6 v sarjavoittaja

1) Jasmin Engblom / Paciende-B, SRC

Racing Trophy 5 v finaali 115–120 cm A.1.0

1) Emma Broända / Cindia, KSUR, 0-0-0

2) Sonja Mäkelä / Mercury, ORK, 4-0-4

3) Nelli Pajuharju / Coralie B, Sjör, 3-4-7

Racing Trophy 5 v sarjavoittaja

1) Nelli Pajuharju / Coralie B, Sjör

Racing Masters 2026 kokonaistulokset 130–140 cm A.1.0

1) Tanja Liila / Ohio, HARI, 0-0-0/35.41

2) Marina Ehrnrooth / L'Aquila TL Z, VitRa, 0-0-0/36.66

3) Katariina Ala-Äijälä / Annaghmore Luella SHE, MYRat, 0-0-8/36.20