Late Lehmustolle neljän tunnin yöunet ja tuplakukat

Aamulla melkein harmitti lähteä, sillä lauantai-iltana oli mennyt aamukahteen Euroviisuja katsellessa. Tämä harmitti itse asiassa jo lauantai-iltana, sillä Lassi Lehmusto sanoo, ettei edes pidä Euroviisuista."Siksi se juuri harmittikin, että jostain syystä vaan jumituin kuitenkin katsomaan niitä. Yöunet jäivät neljään tuntiin, kun kello soi herätyksen puoli kuusi."Ihan huono valmistelu tämä ei ollut, kun ottaa huomioon, että molemmissa Pohjoloissa tuli voitot."Kai mä olin niin väsynyt etten edes jaksanut jännittää", Lehmusto hymyili. "Pitkä päivä oli.!Niin kävi, että ensin ypäjäläinen voitti suomenhevosluokan, ja sen jälkeen vaativan B:n.Eli Vekardolla Pohjola Finnhorse Tourin, joka käytiin helppo A-luokkana ja Furstentanz Carruksella Rising Starin. Suomenhevosen kanssa prosentit olivat huimat 72,3. Osmo Metsälä intoutui antamaan jopa 74 ja rapiat, mutta virolaistuomari, C-kirjaimessa istunut Anneke Laving näki ykkösenä Elina Kurun ja Vapun Voiman (Valon Veikka - Venlan Vappu, Ponuveikko) 71,5 prosentilla. Pieni musta ori jäi lopulta kolmanneksi, sillä Metsälä sijoitti sen vasta kuudenneksi. Kakkoseksi luokassa sijoittui vasta 6-vuotias nuori haastaja Taikayön Tango (Silvolan Hemminki - Taikaliila, Kuningas Ässä) Henna-Riikka Hietamäen ratsastamana. Tämä ratsukko ylitti myös 70 prosenttia. Puoliverisellä Lehmuston prosentit olivat 68,1. Yksi rikkokin tuli."Keskiravissa hevonen yritti vähän liikaakin ja siitä tuli sitten pieni tahtirikko", Lehmusto analysoi.Jatko on auki. Vekardo (Herkko Hurmaus - Vestella, Vispok) jatkaa Pohjolaa samoilla raiteilla, mutta Niirasten kasvattama Carrus (Fürstenball - Wolkentanz) vaihtaa jo seuraavassa osakilpailussa pari pykälää vaikeampaan ja starttaa pyhää Yrjöä."Menen ensin sen Ykän ja sen jälkeen vaativan A:n. Olisihan siellä interikin, mutta siihen en vielä arvaa mennä. Vaikka hevonen kyllä tekee aika kivasti jo vaikeita asioita. Sille on esimerkiksi piaffi aika helppo", Lehmusto suunnittelee. Hän arvelee hevosessaan olevan paukkuja ehkä grand prix'kin asti. "Kyllä mä sillä lailla olen ajatellut, että katsotaan miten pitkälle me päästään."Jos ja kun GP-päivä tulee, se tulee olemaan ensimmäinen kerta myös ratsastajalle.