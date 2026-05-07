Pohjola-sarjat alkavat toukokuussa molemmissa lajeissa

Kuudetta kauttaan käytävät Pohjola-sarjat kilpaillaan viitenä eritasoisena sarjana. Korkein taso on 145 senttimetrin Pohjola Gold Grand Prix. Sarjan voittaja saa 3000 euroa palkintorahaa, toiseksi sijoittunut 2000 euroa ja kolmas 1000 euroa. Lisäksi osakilpailuvoittajat saavat 1000 euroa ja finaalin paras ratsukko 1500 euroa.

Pohjola Silver Grand Prix ratsastetaan 135, Bronze GP 125 ja Small GP 115 senttimetrin tasolla. Osakilpailuissa ja finaalissa käytetään AM5-arvostelua, jossa puhtaan radan ratsastaneet etenevät uusintaan.

Suomenhevosten Pohjola GP ratsastetaan metrin tasolla samalla AM5-arvostelulla.

Kaudella 2026 sarjojen kokonaisvoiton vie viime kesän tapaan eniten pisteitä kerännyt ratsukko. Finaalissa pisteet jaetaan 1,5-kertaisina. Sarja alkaa Hyvinkään Stable Novasta ja jatkuu Ypäjälle sekä Karijoelle. Finaali ratsastetaan PowerParkissa syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna.

Vuonna 2024 käyttöön otettu osakilpailuiden parhaiden ikäluokkaratsastajien palkitseminen jatkuu. Pohjola Gold GP:ssä palkitaan paras nuori ratsastaja, Silver GP:ssä paras juniori sekä Bronze- ja Small GP:ssä paras lapsiratsastaja. Palkitseminen edellyttää sijoittumista osakilpailussa.

Kaudella 2026 kouluratsastuksen Pohjola-sarjassa nähdään neljä tuttua sarjaa, joista korkein on Pohjola Grand Tour. Vaativuustaso nousee kauden aikana asteittain: ensimmäiset osakilpailut ratsastetaan intermediaire A -tasolla ja viimeinen intermediaire II -tasolla. Finaalissa nähdään intermediate A/B -tason vapaaohjelma.

Pohjola Small Tour alkaa Kangasalalla 16.5. prix st. georges -tasolla, minkä jälkeen taso nousee intermediaire I -luokkaan. Ikäluokkaratsastajille ja nuorille hevosille suunnattu Pohjola Rising Star Tour ratsastetaan vaativa B -tasolla, ja finaalissa nähdään FEI kür junioreille.

Suomenhevosten Pohjola Finnhorse Tour ratsastetaan helppo A -tasolla, ja finaalissa ohjelmassa on suomenhevosten mestaruuskür.

Osakilpailuja järjestetään ympäri Suomen, pohjoisimpana Karijoella. Kilpailupaikat ovat Kangasala, Ypäjä, Lappeenranta ja Karijoki. Sarjakilpailupisteet ovat ratsastajakohtaisia, ja kustakin osakilpailusta voi saada pisteitä vain yhdellä hevosella. Jos ratsastaja sijoittuu useammalla hevosella, huomioidaan vain parempi tulos.

Finaali ratsastetaan Wesunda Dressage Centerissä 5.–6.9. Kaikista sarjoista viisi eniten pisteitä kerännyttä ratsastajaa saa finaalipaikan ja mahdollisuuden esittää vapaaohjelmansa Wesundassa. Finalisteilta ei peritä sarjakilpailumaksuja.

Kaikissa neljässä Pohjola Tour -sarjassa finaalin voittaja voittaa myös koko sarjan. Pohjola Grand Tourin voittaja saa 1000 euroa palkintorahaa.

Pohjola-sarjojen kilpailukalenteri 2026

Esteratsastus

22.–24.5. Stable Nova, Hyvinkää

10.–14.6. Hevosopisto Summer Festival, Ypäjä

24.–26.7. Myrkyn Ratsukarnevaalit, Karijoki

4.–6.9. Jumping PowerPark 2026, Kauhava, finaali

Kouluratsastus

16.–17.5. Kisapäivä Kangasalalla, Kangasalan Ratsastajat & Ratsastusseura KR Team

10.–14.6. Hevosopisto Summer Festival, Ypäjä

2.–5.7. EKR Kesäkilpailut, Lappeenranta

14.–16.8. Myrkyn Ratsukarnevaalit, Karijoki

5.–6.9. Kanta-Hämeen Ratsastajat & Wesunda Dressage Center, Hattula, finaali