Niina Kakriainen oli yllättynyt voitosta, valmentaja-puoliso Aki Hannula ei niinkään.
Niina Kakriainen oli yllättynyt voitosta, valmentaja-puoliso Aki Hannula ei niinkään. Kuva: Heidi Lammi
Ratsastusuutiset

Niina Kakriaisen AH Revolutionissa riittää kapasiteettia, ja tänään oli keskittymiskykyäkin

Ypäjällä ratsastettiin tupla-Pohjolat. Sekä koulu että esteet.
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