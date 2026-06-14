Niina Kakriaisen AH Revolutionissa riittää kapasiteettia, ja tänään oli keskittymiskykyäkin

"En mä Niinasta tiedä, mutta kyllä mä ainakin voittamaan lähdin. Ja lähden yleensä aina", toteaa Aki Hannula valmennettavastaan ja naisystävästään ja tämän ratsastamasta Revosta eli AH Revolutionista, jolle kisat olivat tänä vuonna vasta toiset."Ei siinä sen ihmeempää. Tällä kertaa oli nappulat kohdillaan ja näin päin pois päin. Hyppytyylihän tällä on erikoinen, hyppää sillai korkeena edestä, niin kuin hyppäsi jo sen isäkin. Se on mikä se on, ei siihen liikaa arvaa lähteä ronkkimaan", Hannula jatkoi. Niina Kakriainen ei ollut etukäteen yhtä varma voitosta. "Sillä lailla tuli kyllä yllätyksenä, kun ei olla paljon hypätty. Hevosen haasteena on ollut keskittymiskyky, ei kapasiteetti, koska kapasiteettiahan sillä riittää vaikka kuinka."Kakriainen kehui hevosen, fiiliksen, valmentajan ja jopa derbykentän pohjan, jota sade oli juuri sopivasti pehmittänyt.Ehkä taukokin on piristänyt: "Meillä ei ole maneesia kotona, ja kun ei sitä hevosta voi kesät-talvet hypyttää ja kun tämä on isojen ulkoratojen hevonen, siitä seuraa aika luontaisesti, että talvet passataan", Kakriainen kertoo ja sanoo, että Revoa täytyy "pikkasen myös säästellä".Hän sanoo olevansa vielä aivan pyörällä päästään, sillä vaikka eilinen 140-luokka hyvältä tuntuikin, 145-GP on hänen mukaansa "aivan eri juttu". "Enhän mä tätä ammatikseni kuitenkaan tee", K-kauppiaana toimiva ratsastaja toteaa. "Eikä näitä isompia luokkia sitä paitsi edes hirveästi ole."Etenkin, kun edellinen vastaava luokka oli Myrkyssä vuosi sitten.Ratsukon kilpailukausi jatkuu Salossa ja sieltä mennään Myrkyn osakilpailuun, myöhemmin kesästä tähtäimessä ovat mahdollisesti myös SM-kilpailut..Aki Hannula sai syöpädiagnoosin: "Nyt vedetään hoidot loppuun. Otetaan vastaan, mitä tulee". Hannula toipuu rankoista hoidoistaKokenut estevalmentaja Aki Hannula on selättänyt kielentyveensä iskeneen syövän. Hän oli viime vuonna leikkauksessa ja sytostaattihoidot päättyivät loppuvuonna. Alkuvuosi meni toipuessa, mutta nyt elämä hymyilee taas. "Yleiskunto meni sytoista tosi alas, mutta koko ajan se paranee. Nyt on hiukset taas päässä ja ensi kuussa menen kontrollikuviin. Toistaiseksi kaikki hyvin, pystyy nielemäänkin jo normaalisti", Hannula toteaa. Hän ottaa tilanteen rauhallisesti ja toteaa: "Tämä on kaikki korkeammassa kädessä, mutta hope so, että nyt kääntyisi parempaan."Pariskunta kilpailuttaa ja myy hevosia Nousiaisissa. "Nyt on neljä hevosta kotona. Välillä täytyy niitä vähentää kun ensi vuoden puolella tulee taas Kristalta (Hannulan tytär) uudet juniorit Saksasta."Pohjola Silver GP’n osakilpailuvoittoon ylsivät Sanna-Kaisa Selin ja Celebration KS, Bronze GP’n Salla Määttä ja Celabelle sekä Small GP’n Eveliina Kämäräinen ja Gillian DK. Suomenhevosten oman Pohjola-sarjan osakilpailuvoittoon ratsasti Ida Johansson Telman Hilmalla. . Yllätyksetön kouluratsastusLauantaina Ypäjällä ratkottiin kouluratsastuksen Pohjola-osakilpailut. Niissä mentiin Kangasalan askelmerkeissä. Grand Tour -voittoon ratsasti jälleen Anna Kärkkäinen ponillaan Minion Verdellä prosentein 68,8.Pohjola Finnhorse Tourin toisen osakilpailuun ei saatu yllättäjää myöskään, sillä voittoon tuloksella 71,975 prosenttia ratsasti sarjakärkeä pitävä Lassi Lehmusto, ratsunaan Vekardo. ”En ole laskenut, montako Pohjola-voittoloimea palkintokaapista löytyy, mutta kyllä monta on. Suurin osa niistä on tyypillistä suomenhevosten kokoa eli 145 cm, joka on Vekardolle kokoa napapaita. Olemmekin tiimini kanssa nauraneet, että yhteen ompelemalla saisimme yhden sopivan”, Lehmusto vitsailee..Tulokset esteratsastusPohjola Gold Grand Prix 145 cm arv. 2 kierrosta A2/A2Lähti 6, sijoittui 21) Niina Kakriainen / AH Revolution 0-0/56,982) Janna Huhtanen / Nemo van het Reuhof 4-0/59,70Pohjola Silver Grand Prix 135 cm AM5Lähti 6, sijoittui 21) Sanna-Kaisa Selin / Celebration KS 4/84,462) Vilja Hiidenheimo / Lenada 8/78,44Pohjola Bronze Grand Prix 125 cm AM5Lähti 14, sijoittui 41) Salla Määttä / Celabelle 0-0/52,692) Oona Korhonen / Qualis Rex 0-HYL3) Sanna-Kaisa Selin / Cappucino Friend 1/89,43Pohjola Small Grand Prix 115 cm AM5Lähti 23, sijoittui 61) Eveliina Kämäräinen / Gillian DK 0-0/49,712) Iiris Nieminen / Charkow 2 0-0/54,273) Nanelle Selenius / Plan BL 0-4/47,40Pohjola Suomenhevosten Grand Prix 100 cm AM5Lähti 12, sijoittui 31) Ida Johansson / Telman Hilma 0-0/35,172) Linnea Haukilehto / Vaahterikon Ryminä 0-4/39,533) Linnea Haukilehto / Jippikayhei 0-8/37,12 Tulokset kouluratsastusPohjola Grand Tour, 2. osakilpailu, SRL intermediate A 2026Lähti 6, sijoittui 21) Anna Kärkkäinen / Minion Verde 68,874 %2) Anna Von Wendt / Lord Byron 66,577 %Pohjola Small Tour, 2. osakilpailu, SRL intermediate I 2026Lähti 16, sijoittui 41) Elisabet Ehrnrooth / Scaglietti V. 70,879 %2) Laura-Emilia Lehtonen / Zack’s Zenith 67,176 %3) Kaisa Pirinen / Lauren 66,111 %Pohjola Rising Star Tour, 2. osakilpailu, SRL Junioreiden joukkueohjelma 2026Lähti 24, sijoittui 61) Siiri Kyrö / Delaware II 68,843 %2) Lassi Lehmusto / Fürstentanz Carrus 68,148 %3) Anna Von Wendt / Fiona 66,204 %Pohjola Finnhorse Tour, 2. osakilpailu, helppo A:7 2026Lähti 20, sijoittui 51) Lassi Lehmusto / Vekardo 71,975 %2) Minttu Kauniskallio / Savelan Puistotäti 67,284 %3) Helkky Ylönen / Ypäjä Paavo 66,975 %