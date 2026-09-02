Poikkeuksellinen ratsastuskoulu lopettaa toimintansa Pirkanmaalla – "Ideana hyvä, mutta ei kannattava"

Pirkanmaalainen ratsastuskoulu Hiltton Horse päättää toimintansa. Tiia Syrjälä kirjoitti asiasta yrityksen Facebook-seinälle.”Kyllähän tätä on mietitty jo pidempään aikaan”, Syrjälä toteaa ja jatkaa:”Niin kuin sanotaan, uskonto 10 ja matikka 4. Ainahan sitä toivoo, että laskut pysyvät kohtuullisina, hevoset terveinä ja oppilaat motivoituneina. Mutta kun tekee työtä niin, ettei siitä saa valtavaa voittoa, se ei kestä paljoa heilahduksia. En halunnut koskea eläkesäästöihinkään, joten päätin vetää pelin poikki.”Facebook-postauksessa yrittäjä toteaa, että kaikki tallin hevoset ovat tällä hetkellä myynnissä. Yksi hevosista on jo myyty, toisen kanssa on sovittu kaupoista. "Tuntihevosista on ollut kiinnostusta, mutta olen sen verran ronkeli, että priorisoin sopivien kotien löytämistä – ei niin tyhjennysmyyntiä. Toivon, että suurinosa menisi omille oppilaille.”Ratsastuskoulutoiminta on päätetty lopettaa vallitsevan talouskriisin takia. Syrjälä hoitaa työnsä yksin, joten henkilöstökulut eivät ole ongelma. Syy on muissa kustannuksissa:”Alvit, vakuutukset ja rehujen hinnat… Ymmärrän toki, että heinäntuottajat haluavat samalla lailla palkkaa työstään. Mutta kun haluaa hoitaa hevosensa hyvin, vaihtaa sopivampaan satulaan tai käyttää kyropraktikolla, siitä kasvaa sellainen vyyhti, jota on mahdotonta pitää järkevissä rajoissa.”Hiltton Horsen toiminta kesti kolme vuotta. Tilanne on Syrjälälle vaikea, koska hän olisi mielellään jatkanut yritystoimintaa. ”Tämä on ihan kamala tilanne. Moni lopettaa nämä hommat väsymyksen takia tai siksi, että he ovat leipääntyneitä työhönsä. Mutta minä rakastan tätä työtä ja hevosia, joiden kanssa olen saanut tehdä tätä. Mutta tämä vain ei kannata. Pitää osata vetää peli poikki ennen kuin näyttää katastrofilta. En halunnut ajautua siihen pisteeseen, että pitää hakeutua konkurssiin.”Asiakkaat ovat ottaneet uutisen raskaasti.”Nämä ovat olleet raskaat kolme viikkoa, joka päivä joku oppilaista on itkenyt. Se on hirvittävän ahdistavaa, mutta toisaalta se kertoo siitä, että toimintani, paikka ja tunti ovat tulleet lähelle asiakkaiden sydäntä. Arvostan sitä, nostan hattua.”.Kannattaako poikkeuksellinen yritystoiminta?Syrjälä kuvaa nyt jäänyttä ratsastuskoulutoimintaansa poikkeuksellisesti. Tallilla on yhteensä viisi hevosta, oppilaita on tunneilla maksimissaan kolme.”Hevoset eivät tee montaa päivää viikossa kahta tuntia päivässä. Se on sellainen ajatus, josta olen pitänyt. Ne on mun kavereita, ei työkoneita. Mutta jotta tämä olisi kannattavaa, pitäisi laittaa hevoset juoksemaan enemmän."Useat Syrjälän asiakkaista ovat vuorotyöläisiä, ja oppituntien ajankohdissa on pyritty olemaan joustavia. Vuorotyötä tekevien on haastavaa sitoutua viikoittain samaan aikaan tapahtuviin harrastuksiin.”Se oli ideana toimiva ja pyörikin kivasti. Oppilaat tykkäsivät, kun muutenkin pykälän paremmat hevoset ovat levänneitä, ja osaavat opettaa oppilaita. Tosiaan ideana hyvä, mutta ei kannattava”, yrittäjä harmittelee.Yksi ratkaisu ratsastuskoulutoiminnan pelastamiseksi olisi ollut tuntihintojen nosto.”Korotus olisi ollut niin iso, ettei se olisi ollut kuluttajalle järkevä. Se olisi tuntunut törkyiseltä, että asiakkaat saavat siitä kärsiä", Syrjälä pohtii. Toinen ratkaisu olisi ratsastustuntien lisääminen.”Tämä ei ole oppilaiden määrästä kiinni. Jos olisin halunnut pitää joka päivä kaksi tuntia, oppilaita olisi riittänyt siihen. Mutta en halua tehdä niin, se ei tunnu oikealta. Joku saattaa sanoa, että olen liian pehmo ja että kyllä ne hevoset pystyy – niin varmaan pystyykin, mutta se ei tunnu minusta oikealta. Mutta kaikilla on oma tyylinsä, jotkut pärjää sillä.”.Seuraavaksi suunnitelmat ovat hieman auki. Syrjälä pysyy tontillaan, tila menee muuhun käyttöön.”Pidän ainakin kolmen vuoden kesälomat, katsotaan mitä sitten tehdään. Toivottavasti pystyn jättämään itselleni ainakin yhden hevosen ja viedä sen jonnekin täyshoitotallille. Tykkäisin jatkaa opettamista, joten pitää hahmottaa, että löytyykö tästä Pirkanmaan alueelta opettajan töitä ratsastuskoulusta, jolla olisi samanlainen ideologia kuin minulle – en siis välttämättä päädy kauhean isolle ratsastuskoululle", yrittäjä päättää..Valitusaika päättyi, mutta taistelu jatkuu: Etelä-Vantaan ratsastuskoulu keräsi lähes 8000 nimeä Vantaan toimistorakennussuunnitelmia vastaan.Lupiksen ratsastuskoulu joutui laittamaan pillit pussiin: "Ei kertakaikkiaan ole enää mitään järkeä"