”Hevoset eivät tee montaa päivää viikossa kahta tuntia päivässä. Se on sellainen ajatus, josta olen pitänyt", Syrjälä sanoo.
”Hevoset eivät tee montaa päivää viikossa kahta tuntia päivässä. Se on sellainen ajatus, josta olen pitänyt", Syrjälä sanoo. Kuva: Syrjälän arkisto
Ratsastusuutiset

Poikkeuksellinen ratsastuskoulu lopettaa toimintansa Pirkanmaalla – "Ideana hyvä, mutta ei kannattava"

"Alvit, vakuutukset ja rehujen hinnat…", yrittäjä Tiia Syrjälä luettelee kasvaneita kustannuksia.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Pirkanmaa
talous
Ratsastuskoulu
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi