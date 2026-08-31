Ponien kenttäSM-voittoon suomenpienhevonen Jules – "Nyt pistettiin kampoihin poniratsuille"

Tällä kertaa ponien kenttäSM-voitto vietiin suomenpienhevosoriilla: Ella Leppäaho ja Jules (Jepon Julius - Lysti-Lyyli - Vinha-Muisto) ovat tuoreet mestarit yhteispistein 34,6.”On aika epätodellinen fiilis. Alun perin lähdettiin vaan pitämään hauskaa ja katsomaan arvokisoja, jos saadaan kvaalit. Mutta että nyt jo pistettiin kampoihin poniratsuille!” 15-vuotias Leppäaho iloitsee.Ellan äiti Tiina Aatsalo ja hevosen omistaja Ilona Turkia ovat yrittäneet tutkia, onko suomenpienhevosella aiemmin voitettu ponimestaruuksia. Suomenpienhevosyhdistys vastasi, että kyseessä olisi ensimmäinen kerta, kun näin on tapahtunut. Jules on aiemmin voittanut suomenpienhevosmestaruuden estepuolella sekä voittanut suomenpienhevosten kenttäkultaa Krista Jokelan kanssa vuonna 2023 ja hopeaa 2024. Vuonna 2025 Leppäaho ja Jules voittivat kenttähopeaa, ja olivat mestaruusluokan paras junioriratsukko.Vielä kaksi vuotta sitten Leppäaho oli enemmän kiinnostunut kouluratsastuksesta, mutta Juleksen eli Jullen myötä, kenttäratsastus alkoi kiinnostamaan enemmän.”Krista kilpaili aiemmin Jullella kenttää. Kaksi vuotta sitten aloitimme Ellan kanssa kouluhommat, mutta ei mennyt pitkään, kun kenttäkärpänen puri!” Turkia kertoo.Leppäaho on valmentautunut jo useamman vuoden kouluratsastuksessa aluetasolla, mutta nyt hän käy myös este- ja kenttäpuolen aluevalmennuksissa. Ratsukko on hiljattain noussut 95-tasolle. Nurmella kilpailu toi tarvittua terävyyttä, eikä rataesteillä otettu puomeja.”Ori on todella herkkä ja jos sitä ei saa kilpailutilanteessa kunnolla avuille, se näkyy radalla kiireisyytenä ja epätasaisuutena."Ensi vuonna ratsukon tarkoituksena on kilpailla valikoidusti kenttäkilpailuja ja hakea sen ohessa varmuutta ja rutiinia rataesteiltä ja koulukilpailuista..Herkkä ja omapäinen suomenratsuJules on Liisi Uskin kasvatti. Aikanaan Turkia omisti myös Juleksen isän, Jepon Juliuksen (Jeppo - Lapikka - Lappi-Muisto).”Olin ollut puoli vuotta ilman hevosta ja sitten Liisi soitti, että Juliuksen poika olisi myynnissä. Ostin sen sitten silloin kuusi vuotta sitten. Mutta olen ollut vain kannustusjoukoissa, itse vain harrastelen ja köpöttelen”, omistaja nauraa.Oriista löytyy 12 varsaa. Tällä hetkellä hevosen kanssa keskitytään enemmän kilparatsastuspuoleen, astutuksiin palaillaan näillä näkymin vuonna 2028, koska seuraava kausi on Leppäahon viimeinen ponikausi.Leppäaho kuvaa hevosta herkäksi ja energiseksi.”Julle tekee aina töitä 110-prosenttisesti, ja se haluaa miellyttää ratsastajaa. Mutta on se välillä myös omapäinen ori, tekee omia ratkaisuja etenkin kun kyseessä on esimerkiksi houkutteleva ruohotupsu tarhasta talliin kävellessä!”.Kenttämestaruuksissa hopeaa voittivat Sanni Collin ja Tinkerbell J (Lillemons Thunderace - Peacock 8 W), pronssia Iida-Emilia Rotinen ja L'Etoile (Benito - Rock Grey Tycoon)..Katso luokan tulokset täältä. .Anselmi Laiho ja Bali valmiina neljään tähteen – nuori ratsastaja innoissaan varusmiespalvelun alkamisesta.Tuore nuorten kultamitalisti aikoo Los Angelesiin, suunnitelma on valmiina