Leppäaho on ratsastanut ja kilpaillut Julesilla jo kaksi vuotta.
Leppäaho on ratsastanut ja kilpaillut Julesilla jo kaksi vuotta. Kuva: Garin Helenius
Ratsastusuutiset

Ponien kenttäSM-voittoon suomenpienhevonen Jules – "Nyt pistettiin kampoihin poniratsuille"

Herkkä ja energinen ori Julle innosti Ella Leppäahon kenttäratsastuksen pariin.
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