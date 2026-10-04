Tarttilan ponit ja sudet kohtasivat jälleen.
Tarttilan ponit ja sudet kohtasivat jälleen. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Ponilauma joutui taas taisteluun susilaumaa vastaan Tarttilassa

Viime perjantaina Valkeakoskentien varrella olevalla hevoslaitumella tapahtui uuvuttava yhteenotto, kun kymmenen eri-ikäistä connemaraponia kohtasi lauman susia.
Julkaistu
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