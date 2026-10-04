Ponilauma joutui taas taisteluun susilaumaa vastaan Tarttilassa

Kun Laura Vugts perjantaina viiden aikaan iltapäivällä lähti tarkastamaan tiineistä ponitammoista ja niiden kesällisistä varsoista koostuvaa yhteensä kymmenen ponin laumaa laitumelle kotonaan Tarttilassa, hän huomasi jo kaukaa, että jokin on vinossa.Yksi varsoista piti jonkinlaista outoa ja ennenkuulumatonta huutoa, yksi makasi voipuneena kyljellään ja yhden tammat kyljet kävivät kuin palkeenkielet. Koko lauma oli oudosti levoton ja hermostunut. Vugts huomasi nopeasti ensimmäisen repimäjäljen ja sen jälkeen jälkiä alkoi löytyä kaikista. "Kun ei oo enää uusi juttu tää homma", hän toteaa ja viittaa siihen, että silmä on oppinut rekisteröimään pedon puremajäljen. Maassa makaavan orivarsan takajaloissa oli oltu kiinni hampailla. Isojenkin tammojen selässä oli hypitty. Paniikin valtaan joutunut Vugts soitti siitä paikasta itkien ystäville ja tutuille ja sai paikalle kymmenisen henkilöä. Yhdessä he taluttivat ponit muutaman sadan metrin matkan Valkeakoskentien yli kotipihaan."Osa talutti, osa pysäytti liikenteen, että päästiin yli."Vugts korostaa sitä, että kyseessä ei ole mikään "korpilaidun", vaan kolmen käytössä olevan tien, joista yksi hyvin vilkkaasti liikennöity, rajaama ala. Myöhemmin Vugts kävi hakemassa kaikki laitumilla olevat ponit kotipihaan. Petoyhdyshenkilö kävi tilalla sunnuntaina ja vahvisti asialla olleen useamman suden lauman. Vugts kertoo, että yhdelle tammoista kyse oli jo kolmannesta taistelusta petoja vastaan, joten sillä alkaa olla hallussa jo toimintatapa. Oletus on, että paikalla on käyty keskellä päivää usean tunnin taistelu, jonka ponit voittivat siitä päätellen, että ne ovat kaikki hengissä ja sudet ovat kadonneet paikalta. Vugts kiittelee ajankohtaa siitä, että varsat ovat jo sen verran kookkaita, että ne eivät ole enää erityisen helppoja saalita. Hän arvelee lauman myös puolustautuneen ja aivan erityisesti kahden emätammoista olleen aktiivisina siitä päätellen miten purtuja ne ovat ja mitän väsyneitä ne ovat."Täällä on pitkään taisteltu hengestään. Näin arveli petoyhdyshenkilökin."Ponit ovat sekä antibiootti- että kipulääkekuurilla, pulssit koholla ja ne ovat olleet niin väsyneitä, että Vugts pelkäsi niiden kuolevan siihen paikkaan. Erityisesti yksi orivarsoista on kipeä, eikä suostu nousemaan saati lähtemään karsinastaan ulos."Se vaan makaa nurkassa.""Eläinlääkäri täällä ramppaa joka päivä ja antibiootteja metsästetään apteekeista, kun ne ovat kaikkialta loppu", Vugts kertoo. Hänen päivänsä menee lämpöjä mittaillessa. Vugts pelkää tammojen luoneen sikiönsä, sen verran kipeitä ne ovat. Nyt puuhataan lauman karkoitusta."Me oltiin jo tuudittauduttu uskoon, että ne olivat joitakin nuoria susia, jotka olisivat jo lähteneet."Vugts ei saa öisin nukuttua, sillä hän pelkää lauman palaavan."Kuten me tiedetään, ei petoaita niitä pidättele, kun ne haluavat jonnekin mennä. Mitä asialle voi kotipihassa tehdä? Jättää valoja päälle ja jättää radio soimaan?""Sanoin sille petoyhdyshenkilölle, että nyt oli tuuria, mutta milloin se tuuri loppuu?".Petoaidasta saa sellaisen tällin, että "persiilleen lentää".Poniparatiisissa väijyy valkoinen käärme."Jos se on kuin susi ja liikkuu kuin susi?" – asiantuntijat avaavat tunnistamisen ongelmia.Susi hyökkäsi kantavien tammojen kimppuun Valkeakoskella – "Miten tässä pitäisi elää?"