Poniratsastajien EM-urakka päättyi ennen finaalia, Marko Björs kehuu kokemusta

”Tämä on ollut hieno ja opettavainen reissu, emme valitettavasti saaneet niitä prosentteja, mitä tavallisesti olemme tehneet kv-kisoissa”, poniratsastajien valmentaja Marko Björs aloittaa. Ponien kouluratsastuksen EM-kisat ovat tulleet päätökseen suomalaisratsukoiden osalta. Finaaliin pääsi tällä kertaa tuloksella 67,4 prosenttia, ja kaikki ratsukoista ovat aiemmin saavuttaneet vastaavia tuloksia. Tällä kertaa tulokset jäivät näiden prosenttien alle, mutta Björs on silti tyytyväinen kokemukseen. ”Tällä hetkellä meidän ratsastajien taso ei olisi muutenkaan riittänyt yhtä korkealle kuin maailman huipuilla. Meillä olisi ollut mahdollisuudet ihan hyviin sijoituksiin, mutta nyt kaikki jäivät muutaman prosentin alle tavallista tulostasoaan.”Björs kertoo, että kaikki ratsukot saivat hyviä kommentteja tuomareilta sekä kehuja siististä ja kauniista ratsastuksesta. Nelli-Maria Inna ja Pin Rock’s Devil’s Double tekivät molempina päivinä suomalaisten parhaat tulokset. Henkilökohtaisessa kilpailussa ratsukko sai tuloksen 65,865 prosenttia, joukkuekilpailussa prosentit 66,143.”Molempina päivinä laukkaohjelma oli tosi hieno, ja niistä tuli hyvät pisteet. Ravissa poni oli hieman kiireinen, siksi tuli miinusta. Henkilökohtaisessa kilpailussa hevonen oli verkan jälkeen hieman levoton, ei niin rento ja irtonainen. Sekin vähensi pisteitä”, Björs sanoo. Aino Hallasaari ja Fairytale Twilight 5 RP saivat henkilökohtaisessa kilpailussa 59,568 prosenttia, joukkuekilpailussa prosentit 62,514. ”Ainon suoritus oli hänelle tuloksellisesti alisuoritus. Hevonen jäi ravissa pohkeen taakse, ja siitä rokotetaan täällä tosi paljon. Hevonen ei kulkenut takaa eteen, tuntuma ei ollut tasainen”, valmentaja harmittelee. Maria Suhosen ja Viljamin tulokset olivat henkilökohtaisessa kilpailussa 62,946 prosenttia, joukkuekilpailussa 63,829 prosenttia. ”Maria teki tasaista työtä ja sai todella paljon hyviä kommentteja täsmällisyydestä ja tarkkuudesta. Tunti ennen joukkuekisaa tuli todella rankka vesisade, eikä Maria saanut ponia irti pohjasta. Ei siis saatu haluttua napakkuutta ja lennokkuutta.”Valmentajat ja ratsastajat ovat käyneet useita keskusteluja tuomareiden kanssa siitä, mitä ratsukot voivat tehdä jatkossa paremmin. ”Tämä oli mahtava kisa ja hyvä kokemus ratsastajille, jokainen on ansainnut paikkansa täällä. Tytöt pääsivät näkemään hyvää ratsastusta, osalla täällä on hieman erilaiset lähtöruudut kuin suomalaisilla. Totta kai he olivat pettyneitä, kun samanlaisesta suorituksesta kv-kisoissa on voinut aiemmin saada paremmat prosentit. Mutta he osaavat jo käsitellä näitä asioita hyvin, ja etsiä syitä sille, miksi prosentit ovat olleet sellaiset kuin ovat.”Ratsastajat aloittavat kotimatkan Ranskan helteistä Suomeen sunnuntaina. Matka käy Belgian ja Saksan kautta laivaan. Björs kertoo, että Innan kisamatka Pohjois-Suomesta Ranskaan, on yksi kilpailun historian pisimpiä matkoja kilometrimäärissä. Tämä on kaikkien ratsastajien viimeinen ponivuosi. Seuraavaksi ratsastajat siirtyvät junioreihin. ”Tästä kokemusta rikkaampana. Nämä olivat hienot kisat”, Björs päättää..Katso henkilökohtaisen kilpailun tulokset täältä. .Onko Anna Kärkkäisen tuleva GP-poni "tuomittu" vain kansallisiin luokkiin?.Marko Björs: "Ratsastajan motivaatio käy selväksi monellakin tavalla"