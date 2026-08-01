Suomen joukkue Ranskan helteissä.
Suomen joukkue Ranskan helteissä. Kuva: Marko Björs
Ratsastusuutiset

Poniratsastajien EM-urakka päättyi ennen finaalia, Marko Björs kehuu kokemusta

"Meillä olisi ollut mahdollisuudet ihan hyviin sijoituksiin, mutta nyt kaikki jäivät muutaman prosentin alle tavallista tulostasoaan", Björs harmittelee.
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