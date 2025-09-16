Ponivaljakoilla edessään rankka MM-kilpailu – Raisa Takkinen hakee sijoitusta kymppisakkiin

Ponivaljakoiden MM-kilpailut alkavat torstaina Ranskan Le Pin au Harasissa, kun poniyksiköt ajavat koulukokeensa. Suomesta mukana on kolmihenkinen joukkue: Raisa Takkinen Kooihuster Harrolla, Deilina Bishop-Westerlund Wikners Dragon Fly:lla ja Mia Ventoniemi poniparillaan HS Luzille Miris ja Lizalie Miris.Takkinen ja Kooihuster Harro osallistuvat MM-kilpailuihin jo neljättä kertaa. Kaksi vuotta sitten tuli 13. sija, nyt tavoite on parantaa sijoitusta."Haaveilen kympin sakkiin ja sinne me yritetään kynsin hampain päästä. Mutta kova on porukka ja joka vuosi se on niin tiukkaa", Takkinen kertoo.Matkaa kisapaikalle hän on tehnyt lähes viikon, sillä hän halusi pitää välillä tarpeeksi pitkiä taukoja."Tänne on niin pitkä matka, että halutaan, ettei poni ole ainakaan matkasta väsynyt kun päästään perille. Tietysti myös, että saa itse levätä. Sitä lähtee Suomesta suoraan töistä ja eikä ole yhtään levännyt. Tässä on myös mulle lepoaikaa, että olisi itsekin järjissään, kun pääsee perille."Valmistautuminen ei mennyt täysin suunnitelmien mukaan, sillä suunnitelmissa ollut Vermon SM-kilpailu peruuntui. Edellinen kilpailu oli Ypäjän PM-kisa, josta tuli kultamitali."Nyt Harrolla on tässä välissä ollut aika lupsakkaa menoa. Totta kai ollaan treenattu himassa, mutta kisat jäi välistä pois. Harrolla voi olla virtaa, mutta en tiedä onko se hyvä vai huono asia. Ei ainakaan pitäisi olla väsynyt."Le Pin du Haras on Takkiselle tuttu paikka, sillä samassa paikassa kilpailtiin MM:t myös neljä vuotta sitten. Kilpailusta tulee rankka."Paikka on muuttunut infraltaan siitä, mitä se oli neljä vuotta sitten. Siellä on uusia kenttiä ja tallit on uudet."Koulukentän hiekan hän arvelee olevan samanlaista kuin edellisellä kerralla."Viimeksi koin, että se imi vaunua kiinni eli se oli jopa vähän raskas. Mutta tarkkuutta se on tosi hyvä ajaa."Toisaalta Harrolla on nykyään uudet, kevyemmät vaunut.MM-maratonilla ei ajeta A-osuutta vaan se korvataan valvotulla verryttelyllä."Estepätkä on haastavaa. Siellä on nousua ja laskua, esteet on rinteessä. Varmasti nopeudet on tapissa ja esteet pitkiä, joten siellä tarvitaan voimia."Edellisten MM-kisojen jälkeen Takkinen on tehnyt pieniä muutoksia."Harro on saanut lisää voimaa, että se jaksaisi painaa ja mennä. Samoin vauhtikestävyyttä. Viime ja tänä kesänä olen hieman pidentänyt esteiden teitä, mikä tuo sujuvuutta."Maailmanrankingissa Takkinen on tällä hetkellä sijalla 13.