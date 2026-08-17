Suomalainen hevospoolojoukkue voitti Tanskassa

Suomi kukisti äärimmäisen tasaisessa finaalissa tanskalaisjoukkueen maalein 5–4.

Voittajajoukkueessa pelasivat Julia Auvinen, Sami Laiso ja Anu Vesterinen. Joukkueen kapteenina toiminut Vesterinen palkittiin lisäksi turnauksen arvokkaimpana pelaajana.

Finaali säilyi jännittävänä viimeisiin hetkiin asti. Suomalaiset kestivät paineen ratkaisevilla hetkillä ja varmistivat mestaruuden niukimmalla mahdollisella erolla.

Kyseessä oli kolmikon ensimmäinen turnaus yhdessä. Menestys kovatasoisessa kansainvälisessä kilpailussa osoitti joukkueen vahvaa yhteistyötä, määrätietoisuutta ja kykyä onnistua paineen alla.

Polo in the Park pelataan areenapoolo-formaatilla, eli kolmen joukkueina perinteistä pooloareenaa huomattavasti pienemmällä kentällä.

Danish Open pelattiin 15.–16. elokuuta Bernstorffsparkenissa, Charlottenlundissa lähellä Kööpenhaminaa. Viidettä kertaa järjestetty Polo in the Park on Skandinavian suurin kansainvälinen poolotapahtuma. Tänä vuonna tapahtuma laajeni ensimmäistä kertaa kaksipäiväiseksi ja kokosi yhteen tanskalaisia ja kansainvälisiä pelaajia tavoittelemaan Danish Open -pokaalia.

Poolo on vauhdikas joukkuelaji, jossa yhdistyvät ratsastustaito, tarkkuus ja taktinen yhteistyö. Lajia kutsutaan toisinaan maailman vanhimmaksi joukkuelajiksi ja ”kuninkaiden urheiluksi”.

Lähde: Suomen poolojoukkueen tiedote