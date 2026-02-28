GP kür -ohjelmassa Dante oli edukseen.
GP kür -ohjelmassa Dante oli edukseen. Kuva: Anu Leppänen
Ratsastusuutiset

"Puumiekat ja rautamiekat " – Ville Vaurio kiri GP kürissä kakkoseksi ja miettii alkanutta kautta

Lauantai oli suomalaisille kouluratsastajille perjantaita parempi päivä.
Julkaistu
Loading content, please wait...

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi