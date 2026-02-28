"Puumiekat ja rautamiekat " – Ville Vaurio kiri GP kürissä kakkoseksi ja miettii alkanutta kautta

Lauantain GP kürin voitto meni samaan osoitteesen kuin eilinen GP, eli Ruotsin Mads Hendeliowitz ratsasti voittoon Autograf Q:lla tuloksella 74,4 prosenttia. Toiseksi tuli Suomen Ville Vaurio Dantella 72,2 prosentin tuloksella. C-tuomari Paula Nysten kehui luokan jälkeen Hendeliowitzin ja Autografin rentoutta radalla, ja totesi Vaurion ja Danten suorituksen parantuneen eilisestä.Ville Vaurio kertoi, että yleisön kannustus merkitsee hänelle valtavasti. ”On upea fiilis kun tunnen että yleisö on puolellani”, hän iloitsi ja kertoi, että kür, jonka ratsukko esitti, on itse asiassa tehty hänen edelliselle hevoselleen G-Starille, eikä ihan sataprosenttisesti sovi Dantelle, vaikka hän on tehnyt ohjelmaan pieniä muutoksia.Vaurio sai eilisessä GP-luokassa alle 66 prosentin tuloksen, joka siis jäi alle kvaalirajan. Suomessa kansainvälisiä CDI-kilpailuja ei kesäkaudella ole. Aiotko lähteä hakemaan kvaaleja ulkomailta?”En yhtään osaa sanoa", Vaurio vastaa ensin. Sitten hän pohtii: " Jo sulla olisi muutama juuri ja juuri yli kvaalirajan tulos, niin kannattaako silloin ylipäätään lähteä? Puumiekalla rautamiekkoja vastaan?”. Hagelstam pohtii wau-efektiäKollega ja GP-ratsastaja Stella Hagelstam seurasi luokkaa kiinnostuneena katsomossa. Hän kertoi kannattavansa sinivalkoisia värejä, Ville Vauriota ja erityisesti Katja Kuokkaa, jota hän itse valmentaa.”Ja Mads Hendeliowitz on tunnettu siitä että hän panostaa paljon koreografiaan ja hänellä on aina hyvin näyttävä kür-ohjelma”, Hagelstam kehui.Hän muistelee kouluttaneensa 13 hevosta GP-tasolle.”Sanoisin, että mulla alkaa jo olla jonkin verran näkemystä siihen asiaan.”Hyvin harvoin varsasta tai nuoresta hevosestakaan pystyy päättelemään, onko niistä GP-tasolle.”Suurin osa niistä nuorista, jotka olen nostanut sittemmin GP-tasolle, ei ole ollut mitenkään erityisiä nuorena. Joku on toki ollut alusta asti wau-hevonen, Julitrea ja nyt Nassak. Mutta kaikkein tärkein asia hevosessa on luonne. Se ja yhteistyöhalu, että ne tykkää siitä mitä niiden kanssa tehdään. Ja yksikään hevonenhan ei synny GP-hevosena, vaaditaan se vuosien ja vuosien työ. Lahjakkaimmastakaan hevosesta ei tule mitään ilman hyvää koulutusta.”Tulokset täällä