Qualle KS ja Correcto van het Schaeck hyväksyttiin Viron ratsuoripäivillä

Eeva-Liisa Penttilä joutuu nyt peruuttamaan ensi viikolle Teivon klinikalle varaamansa ruunausajan, sillä nelivuotias Qualle KS (Quillan KS - Cardento) hyväksyttiin tänään eestiurheiluhevoskantakirjaan. Sen esitti omaratsastajana Kati Lekander ja testiratsastajana toimi Ivo Ots."Se oli ihan jäätävän hyvä tänään ja sai osakseen paljon ihailua", Penttilä sanoi omakasvatistaan. Kehut sai myös Lekander, joka ei ollut aiemmin koskaan ratsastanut Quallella. "Kiipesi ekan kerran selkään perjantaina ja lauantaina olikin jo testi. Aika kova!" totesi Penttilä. . Toinenkin suomalainen läpipääsijä oli, Helasoiden ori Correcto van het Schaeck (Comme Il Faut - Tinka's Boy), jonka esitti Lotta Lehtonen. Hevoset ovat taustajoukkoineen juuri paluumatkalla Tallinna-Helsinki -laivassa. Penttilä kertoi, että Viron oripäivät ovat muuten aivan samanlaiset kuin Suomenkin ratsuoripäivät, mutta estekoe on vaikeampi. Se on metrinen, mutta "iso metrin rata", ja siinä on myös sarjaeste. "Qualle esitti jo Ypäjällä mielestäni riittävästi laatua hyväksyntään, mutta Niitväljassa se oli vielä parempi", Penttilä kertoo. "Mistä sitten johtuneekaan, olihan hevonen tietysti yhtä kokemusta rikkaampikin, ja se merkitsee tuossa iässä paljon."Nyt Penttilä on posiviitisen ongelman edessä, sillä oli ehtinyt jo orientoitua ruunamaan kasvattinsa. Hän oli myös irroittanut hevoselta kengätkin jalasta. "En ole vielä ehtinyt miettiä, että mitäs nyt", hän nauraa. "Paitsi, että keskiviikon ruunausaika pitää nyt peruuttaa."Penttilä päätti aivan viime hetkellä näyttää kasvattinsa naapurimaassa."Ihmisiltä tuli niin paljon yhteydenottoja, että rupesin miettimään, että sen sittenkään niele tätä (hylkäystä Ypäjän ratsuoripäivillä) ja kyselin Hanna Nikanderilta, kun hänhän näytti aikoinaan Carloksen myös Virossa", Penttilä kertoo. "Viron oripäivät suhtautuivat todella joustavasti mukaan tulemiseen, vaikka ilmoitin hevosen heille vain viikkoa ennen."Koska ESH ei ole hyväksytty FWB-jalostusohjelmaan, Qualle KS:n jälkeläiset ovat joko eestisporthobusia tai tilastohevosia."Tässä kohtaa pitää huomauttaa, että ESH on estehevosissa kantakirjojen maailmanrankingissa sijalla 16 ja FWB sijalla 48", Penttilä huomauttaa. "Ei se sporthobune mikään kakkosluokan kantakirja ole. Päinvastoin."Ei hän silti sano olevansa "ESH-ihminen". "Jokainen Quallella astutettu on pois FWB:stä, ja kyllä se tulee varmaankin rajoittamaan tammojen lukumäärää, mutta totta kai kaikkeni teen, että mahdollisimman moni toisi tammansa meille!"Tulokset lisätään juttuun, kun ne on julkaistu.