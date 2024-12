Ranking: Kai-Keikarin vuosi

1. Kai-Keikari

Ranking-ykkönen on tänä vuonna helppo. Se ei voi olla kukaan muu kuin Kai-Keikari (Ponuveikko - Ellun Voi), jonka vuosi alkoi voitolla ja jatkui samanlaisena. Itse voittoluokka silloin maaliskuussa oli vain 90 sentin seuraluokka, jossa oli kaksi lähtijää, mutta se näytti suunnan koko loppuvuodelle. Voittoja tuli vielä viisi lisää ja siihen päälle kakkoset ja kolmoset.

"Meni tosi hienosti", Linnea Haukilehto, Kai-Keikarin luottokuski myöntelee. "Se on kiva, vähän hitaasti kehittynyt hevonen, mutta tällä kaudella meni kaikki putkiin. Kyky riittää suomenhevosten luokkiin hyvin, eikä sen isompiin luokkiin tarvitsekaan."

Kirsikkana kakussa 110 sentin esteillä mittelöity suomenhevosten estemestaruus 2024, joka on tässä rodussa suuresti himoittu saavutus. Horse Show'n Pohjola Finnhorse TOP10 fnaalissa Kai-Keikari otti lokakuussa sijan kolme. Samuli GP:n voitto 105 sentin esteillä on kirsikkana kakussa.

Kai-Keikarin omistavat sen kasvattajat Jaana Koskenranta ja Elli Tuomisto.

2. Paletin Liekki

Estemestaruuksien pronssimitalisti ja Helsinki Horse Show'ssa metrin esteillä hypätyn Grand Prix Top 10 finaalin voittaja nostetaan rankingin tiukaksi kakkoseksi. Tähän rankingiin asiahan ei tietysti kuulu, mutta mainittakoon, että kaudella tuli hankittua myös kenttämestaruus. Tältä Sanna Kallion kasvattamalta ja Assi Kantalaisen omistamalta ponikokoiselta oriilta (Friisin Paletti - A.T. Musta-Ritari) onnistuu Vilma Leppäkankaan luotsaamana näköjään kaikki.

3. Vaahterikon Ryminä

Rankingimme yllättäjä-kolmosta (Corleone - Repen Poika) luotsasi niin ikään Haukilehto. Ja jos Haukilehto sanoo, että kyseessä on paras suomenhevonen, millä hän on ratsastanut, niin kyllä lausunnolle painoa on annettava. Haukilehto tosin korjaa lausuntoaan hieman: Ryminä on teknisesti paras, mutta takavuosien superkapasiteetikkaalle ykköstykille Aroha Pilotille sekään ei kokonaisuutena pärjää.

"Se rupesi heti pärjäämään noissa suomenhevosten kärkimittelöissä", Haukilehto kehuu.

Kansallista metriä on menty ja plakkariin kuuluu myös 105-voitto, ja Samuli GP:n kakkossija, vaikka ori koko lailla aloitti estehevosen uransa vasta tänä vuonna. Hyppylahjat huomattiin jo huhtikuussa, kun se kävi hakemassa itselleen oripäiviltä jalostusluvan. Mitä onkaan luvassa kaudella 2025?

4. Koomikko

Johanna Juntheikin omistaman ja SIrkka Saarisen kasvattaman Koomikon (Hevitähti - Kesä-Toto) ja sen ratsastajan Jussi Tapanin kausi oli jonkin verran epätasainen, mutta ratsukko oli mukana kansallisella ykköstasolla ja väläytti osaamistaan loppukauden Pohjolassa, jonka kisasarjan pistetilanteessa se loppujen lopuksi ylsi kakkossijalle. Sarjassa tuli yksi osakilpailuvoitto alkukaudesta ja viimeisessä Ypäjän Finnhorse Grand Prix -osakilpailussa Koomikko otti Kai-Keikarin takana kakkossijan. Mestaruusviikonloppu on täynnä draamaa, kun ruuna voitti ensimmäisen osakilpailun, mutta joutui seuraavassa hylätyksi.

5. Mattilan Toivo

Sanna Nisulan omistama ja Mattilan tilan kasvattama Mattilan Toivo (Liising - Viesker aloitti kautensa Hankkija Horse Show'ssa Viivi Paukkusen ratsastamana. Paukkunen kävi Myrkyn Ratsukarnevaaleilla hakemassa mestaruuksien hopeamitalin ja suoritti kahden kierroksen 110-115 -finaalin yhdellä pudotuksella. Hevosurheilumediana me painotamme tätä tulosta tasolla, joka tälle rodulle on se oikea GP. Myrkyn jälkeen satulassa on nähty Venla Vastamaa.