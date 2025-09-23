Ranskaan palannut Maiju Mallat paiskoo kovennetusti töitä – E Beliss starttaa viikonloppuna

Esteratsastaja Maiju Mallatin Sveitsin kiertue jäi kolmen kuukauden mittaiseksi.Viime joulukuussa uutisoitiin, että Mallat palaa entiselle työnantajalleen Optimum Horsesille, mutta uudenlaisella sopimuksella, joka mahdollistaisi hänelle enemmän pelivaraa hevoskauppaan ja myös omien hevosten pitämisen."No, se sopimus oli sitten kolmen kuukauden mittainen. Jonka jälkeen olisi pitänyt jatkaa tismalleen samalla lailla kuin silloin vuosia sitten, 10 vuotta sitten. Olla töissä vain tälle yhdelle taholle ja ratsastaa vain hänen hevosiaan", Mallat huokaa.Tämä ei hänelle käynyt, kun tarjolla olevat hevosetkin olivat jo iäkkäitä, joten oli aika vaihtaa taas maisemaa.Mallat palasi Ranskaan, mutta ei Roziereille Bois-le-Roihin, josta Sveitsiin lähti, vaan lähelle Chantillya, joka on toisella puolella Pariisia, noin sadan kilometrin päässä. Kysymykseen mitä kuuluu, hän vastaa: "Työntekoa."Ajat eivät ole helpot, mutta Mallatia ei kaduta päätös. Viikonloppuna hän starttaa Haras de Boryn kahden tähden kisoissa La Boissiere Ecolessa kolmella hevosella, joista yksi on 13-vuotias holsteinintamma E Beliss (Baloubet du Rouet - Coronado)."Se onkin mun ainut isompaa hyppäävä hevonen. Kaikki muut ovat nuoria", hän kertoo.E Beliss on muuten oikein mainiossa kunnossa, mutta se on juurinyt kehittänyt jonkinlaisen syysallergian ja on täynnä paukamia. Mallat arvelee syyn johtuneen vehnäpohjaisesta uudesta rehusta, joka on nyt vaihdettu."Toivotaan, että ne näppylät häviää nyt nopeasti!"