E Beliss on muuten kunnossa, mutta näppyläinen. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Ranskaan palannut Maiju Mallat paiskoo kovennetusti töitä – E Beliss starttaa viikonloppuna

Kesk-ieurooppalaistunut suomalainen kertoo, että leivän syrjässä pysyminen juuri nyt vaatii kovaa työntekoa.
Julkaistu
