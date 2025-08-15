Ratsastaja jätti hevosen yksin autoon huonoin seurauksin – 800 euron sakot ja yli vuoden toimintakielto

Ratsastajainliiton kurinpitolautakunta on määrännyt valmentajana ja kouluratsastustuomarina toimivalle ratsastajalle 800 eruon sakot ja yli vuoden mittaisen toimintakiellon hevosen sopimattomasta kohtelusta ja urheilijan epäasiallisesta käytöksestä. Ratsastaja jätti hevosen valvomatta hevosautoon, joat metelöinyt hevonen purettiin toimihenkilökunnan puolesta.

Tapahtumasarja alkoi kesäkuun alussa Sorsasalossa Kuopiossa Kuopion Ratsastajat ry:n järjestämissä kouluratsastuskilpailuissa. Kilpailussa kuulutettiin kuorma-autossa ryskäävästä hevosesta. Omistajaa pyydettiin saapumaan välittömästi varikkoalueelle, jonka jälkeen omistajan äiti, joka toimi hevosenhoitajana, saapui tarkastamaan tilanteen.

Stewardien saapuessa paikalle hevonen oli hypännyt ruokintapöydälle. Hevonen oli nahkariimulla ja kaulapannalla kytkettynä hevosautoon. Ratsastajan äiti sanoi, että hevonen voidaan purkaa autosta vasta, kun omistaja saapuu paikalle. Tällä välin stewardi lähti selvittämään toista tilannetta noin sadan metrin päässä hevosautosta siinä käsityksessä, että ruokintapöydälle hypänneen hevosen omistaja on tulossa paikalle.

Kuitenkin vähän ajan päästä toinen stewardeista saapui tarkistamaan tilannetta uudelleen, ja hevonen löydettiin roikkumassa päästään korkean väliseinän päällä, yhä ilman valvontaa. Selvityksessä todetaan, että hevosen silmistä näkyi hetkittäin vain valkuaiset, ja hevosen hengitys oli katkonaista. Lisäksi hevonen tipahti välillä väliseinän päältä roikkumaan kaulapannan varaan. Kilpailualueella kuulutettiin hevosen ratsastajaa ja hoitajaa saapumaan kiireellisesti hevosen luokse. Kaksi stewardia lähti tavoittelemaan ratsastajaa, joka oli toisen hevosen selässä radalla, ratsastajan äiti tavoitettiin kuvaamasta rataa.

Ratsastajaa pyydettiin siirtymään hetimiten varikolle, johon hän vastasi, että hevosella ei ole mitään hätää – ”hän oli sen jo toisen stewardin kanssa katsonut ja hevonen on rauhallinen.” Lisäksi ratsastaja totesi, että hänet itse tarvitaan paikan päälle hevosen purkamiseen. Omistaja kuitenkin sanoi saapuvansa paikalle heti, kun hän on saanut suorituksensa tehtyä. Suorituksen jälkeen hänelle ja hevoselle tehtiin pikainen kuolain- ja varustetarkastus, jonka yhteydessä hän vielä totesi, että hevosautossa olevalla hevosella ei ole hätää ja että ”tämä on ylireagointia”. Tämän jälkeen ratsastaja lähti kohti varikkoa. Ratsastaja ja hevosenhoitaja saapuivat hevosautolle 25 minuuttia sen jälkeen, kun heitä pyydettiin saapumaan kiireellisesti paikalle.

Ennen kuin hevosen omistaja saapui varikolle, tallimestari saapui tarkistamaan tilanteen ja totesi, että hevosen hapensaanti vaikutti heikentyneeltä. Koska hevosen omistaja tai hoitaja eivät olleet saapuneet paikalle, hevonen purettiin hevosautosta. Hevonen saatiin vapautettua avaamalla väliseinä. Tilanne kuvattiin. Selvityksen mukaan hevonen vapisi voimakkaasti päästyään irti, oli kauttaaltaan hikinen ja hengitti voimakkaasti. Tämän jälkeen hevonen vietiin talliin ja sille juotettiin vettä ja elektrolyyttejä eläinlääkärin ohjeesta, kun hevosen hengitys oli tasaantunut.

Ratsastaja oli erittäin tuohtunut tilanteesta ja hämmästeli, että ulkopuoliset olivat puuttuneet tilanteeseen. Selvityksessä kerrotaan ratsastajan sanoneen toimihenkilökunnalle: ”Jos se on niin idiootti, että siihen hirttäytyy, niin se on sitten luonnonvalinta. Mutta älä tule ikinä koskemaan minun hevosiin”. Lisäksi ratsastajan mukaan hevonen on hypännyt ruokintapöydän päälle ennenkin. Toimihenkilökunta ohjeisti ratsastajaa tarkastamaan hevosen eläinlääkärillä ennen kilpailupaikalta poistumista. Tästä huolimatta ratsastaja lastasi hevosen hevosautoon ja poistui kilpailupaikalta.

Ratsastajainliiton kurinpitolautakunta on määrännyt I-valmentajana ja IV K -tason koulutuomarina toimivalle ratsastajalle vuoden ja kahden kuukauden pituisen toimintakiellon sekä 400 euron sakon hevosen sopimattomasta kohtelusta ja 400 euron sakon urheilijan epäasiallisesta käytöksestä, yhteensä 800 euroa sakkoja.

KuoR on esittänyt asian käsittelemisen SRL:n kurinpitolautakunnassa. Selvityksen pohjana ovat toimineet tallimestarin, stewardien ja kilpailijan lausunnot sekä tapahtumapaikalla kuvattu video. Selvityksen mukaan hevosen tilanne todettiin niin vakavaksi, että hevonen oli saatava irti välittömästi. Kurinpitolautakunta pitää vastuuttomana sitä, että hevonen on jätetty hevosautoon ilman valvontaa. Lautakunnan mukaan ratsastaja suhtautui tapahtumaan välinpitämättömästi, eikä osoittanut mitään huolta hevosen hyvinvoinnista edes siinä tilanteessa, kun hänelle on kerrottu hevosen olleen mahdollisesti tukehtumisvaarassa. Ratsastajan kerrotaan käyttäytyneen epäasiallisesti kilpailun toimihenkilöitä kohtaan, jotka ovat yrittäneet auttaa hevosta. SRL on kieltänyt epäurheilijamaisen ja epäasiallisen käytöksen sen jäsenen toiminnassa. On erityisen moitittavaa, jos epäurheilijamainen tai epäasiallinen käytös kohdistuu SRL:n tai sen jäsenen toimihenkilöön. Esimerkeiksi tällaisesta käytöksestä nostetaan huutaminen, loukkaava tai törkeä kielenkäyttö sekä SRL:n tai sen jäsenen toimihenkilön perusteltujen ohjeiden noudattamatta jättäminen.

Ratsastajan mukaan hevosauto on tarkoituksella pysäköity rauhallisempaan paikkaan ja että hevoselle on jätetty seuraponi. Riimu ja kaulapanta oli kiinnitetty pikalukollisilla naruilla, jotka eivät ole tilanteessa kuitenkaan lauenneet. Ratsastaja kuuli kuulutuksen autossa kolistelevasta hevosesta, mutta ei ole ollut tilanteesta huolissaan, koska kyseinen hevonen on aikaisemminkin ”riehunut” ja aiheuttanut isoa ääntä kuopiessaan hevosautossa. Kun ratsastajan äiti kävi tarkastamassa tilanteen, hän kertoi että hevonen oli ollut ruokintapöydällä, mutta tilanne olisi tämän jälkeen rauhoittunut. Ratsastaja jäi siihen käsitykseen, että tilanne on ohi ja hevonen rauhoittunut. Lisäksi ratsastaja ei ole kuullut ensimmäisen kuulutuksen jälkeisiä kuulutuksia. Kun suorituksen jälkeen stewardi oli kertonut hänelle hevosen rymistelevän uudestaan, hänelle ei ollut kerrottu, että hevonen olisi uudestaan noussut ruokintapöydän päälle tai ollut muuten jumissa.

Ratsastaja kertoi olleensa säikähtänyt löydettyään tyhjän hevosauton. Hänelle ei ollut jätetty viestiä hevosen ja seuraponin olinpaikasta. Ratsastaja pahoittelee sitä, että” on mahdollisesti sanonut jotain epäasiallista tilanteessa”. Hän perustelee toimintaansa sillä, että hän on ollut paniikissa säikähdettyään hevosten katoamista. Ratsastajan mukaan hän olisi toiminut toisin, jos häntä olisi informoitu asiasta siten, että hän olisi ymmärtänyt tilanteen kiireellisyyden ja vakavuuden. Lisäksi ratsastaja arvio kilpailupaikalla, että tilanteessa paras ratkaisu on viedä hevonen kotiin, puolen tunnin päähän Sorsasalosta, ja tutkia hevonen siellä. Omistaja ei löytänyt kotona hevosesta aiemmin todettuja pään alueen pintanaarmuja lukuun ottamatta muita ruhjeita, joten eläinlääkäri ei tarkistanut hevosta. Ratsastajan mukaan hevonen oli lastautunut ja matkustanut hyvin kotiin. Kotiin päästyään omistaja oli lähettänyt kilpailuiden johtajalle videon, jossa hevonen laidunsi kotona. Viestissä hän myös kiitti saamastaan avusta.

Ratsastaja pahoittelee, ”mikäli hänen käytöksensä ja kielenkäyttönsä on ymmärretty epäurheilijamaiseksi”. Hän kertoi käyttäneensä tilanteessa mustaa huumoria hevosen kovapäisyydestä. Ratsastaja kuitenkin ilmaisee pettymyksensä siitä, ettei hänelle ole annettu oikeanlaista informaatiota tilanteesta – mikäli hänelle kerrottu tieto olisi ollut tarkempaa, hän olisi toiminut tilanteessa toisin. Lisäksi tallinpitäjänä, ratsuttajana ja valmentajana toimiva ratsastaja kertoo kilpailu- ja tallinpitokiellon tuovan hänelle merkittävän haitan hänen työlleen ja asiakkailleen. Toimintakiellon aikana ratsastaja ei saa osallistua mihinkään SRL:n, FEI:n tai FEI:n jäsenliiton kilpailujärjestelmän alaiseen kilpailuun urheilijana, toimihenkilönä tai järjestäjänä.