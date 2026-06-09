Nikke Aromaa teki supersuorituksen Tanskan osakilpailuissa, nyt on edessä sama Norjassa.
Nikke Aromaa teki supersuorituksen Tanskan osakilpailuissa, nyt on edessä sama Norjassa. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Ratsastuksen viikko 24: nations cup jatkuu Norjassa

Suomen estemaajoukkue jatkaa Norjaan, jossa hypätään kauden toinen ja samalla viimeinen osakilpailu NC-kisasarjassa.
Julkaistu

10.–14.6. Esteratsastus, CSIO3* NC EEF Drammen, NOR

Niclas AromaaCascalinus 193, Laola

Jone IlliCeltas Quillian, Chadera Rouge PS, Lucky Diamant van den Heezerenbosch / I´m Blue, Campsite PS (1*)

Annina NordströmFouzhou, Lazzaro Star / Untouched RV Z (1*)

Aura VasamaDeejay KDW Z, Ganache de Riverland

Laura AromaaSan Lago´s Diarosa

Hanna NordströmIprimero / Johnny Boy (1*)

Longines EEF -sarjan pohjoisen alueen tilanne ensimmäisen osakilpailun jälkeen

  1. Tanska – 100 p.

  2. Ruotsi – 90 p.

  3. Norja – 80 p.

  4. Suomi – 70 p.

  5. Puola – 60 p.

Pohjoisen ja läntisen alueen semifinaali

2.–5.7. CSIO3* Peelbergen, Alankomaat (molempien alueiden viisi parasta maata)

Longines EEF finaali

3.–6.9. CSIO4* Avenches, Sveitsi (molempien semifinaalien viisi parasta maata)

Nikke Aromaa teki supersuorituksen Tanskan osakilpailuissa, nyt on edessä sama Norjassa.
Nikke Aromaa kolmen tähden GP:n kolmanneksi: "Ei tällaista viikonloppua ole ollut ikinä!"

10.–14.6. Esteratsastus, CSIO4* Sopot, POL

Hugo KogelnigVermont 2 / BG Desperados by Hidalgo Z

10.–14.6. Esteratsastus, CSI4* Opglabbeek, BEL

Anna-Julia KontioBalvino, Jay Jay van de Mottelhoeve, Senorit van de Nachtegale / Proper

Elena HietanenI´m Aljana Special

Venla VaaraDilithya de Spalbec Z / El Cid Z

Rebecca LindebladCon Dio, Niliya du Bois Madame

11.–14.6. Kenttäratsastus, CCI3*-L Westerstede, GER

Sanna SiltakorpiChoco Chino

Ann-Charlotte PalmgrenInsa

Mikko MoisalaLocked in K

12.–14.6. Matkaratsastus, CEI3* 160 km Rio Frio, POR

Viljami HäggblomShagya Buzavirag / JM Lulmiron

Alina HuovinenHadi de Llormols

Irati Rodriguez HuovinenLa Dotze Mir

9.–14.6. Esteratsastus, CSI3* Lichtenvoorde, NED

Jasmin Seppälä-GeerinkAttention Z, Chapper, Kerel van het Sterrebos / Chelby v.d. Woestenheide, Corona Z

9.–14.6. Esteratsastus, CSIOJ-NC-Y Hagen a.T.W., GER

Aida HämäläinenHurby

Sani IlliHenriette He’las, Kasilias EAS SHO Z

Saara KojolaDomirus de Valdespino, Quartz van de Heemsteder

Isabel OlssonGenereux Fortuna

Veera SalminenCayadina, Kandinsky

10.–13.6. Esteratsastus, CSI2* Kronenberg, NED

Beata BreukersMy Pleasure

Kansalliset kisat

10.–11.6. Parakouluratsastus

Hevosopisto Summer Festival, Ypäjän Hevosopisto

10.–14.6. Esteratsastus

Hevosopisto Summer Festival, Ypäjän Hevosopisto

Pohjola Gold Grand Prix
Pohjola Silver Grand Prix
Pohjola Bronze Grand Prix
Pohjola Suomenhevosten Grand Prix
Pohjola Small Grand Prix
Racing Noviisisarja
Racing Trophy 5–6-vuotiaille hevosille
Talent Cup
Hankkija Ponisarja

10.–14.6. Kouluratsastus

Hevosopisto Summer Festival, Ypäjän Hevosopisto

Pohjola Grand Tour
Pohjola Small Tour
Pohjola Finnhorse Tour
Pohjola Rising Star Tour
Horse & Rider Junioricup
Ponicup
Talent Cup

13.–14.6. Valjakkoajo

Wahlrooska Driving, Malax Hästförening, Mustasaari

13.–14.6. Askellajiratsastus

Jálkurin WR-kilpailut, Hestamannafelagid Jalkur, Orimattila

13.–14.6. Kenttäratsastus

presented by WHG Equine Sport Performance, KERRA, Kerava

14.6. Kouluratsastus

Luvian Ratsastajat 40-vuotisjuhlakilpailut, Luvia

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