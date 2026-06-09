Ratsastuksen viikko 24: nations cup jatkuu Norjassa
10.–14.6. Esteratsastus, CSIO3* NC EEF Drammen, NOR
Niclas Aromaa – Cascalinus 193, Laola
Jone Illi – Celtas Quillian, Chadera Rouge PS, Lucky Diamant van den Heezerenbosch / I´m Blue, Campsite PS (1*)
Annina Nordström – Fouzhou, Lazzaro Star / Untouched RV Z (1*)
Aura Vasama – Deejay KDW Z, Ganache de Riverland
Laura Aromaa – San Lago´s Diarosa
Hanna Nordström – Iprimero / Johnny Boy (1*)
Longines EEF -sarjan pohjoisen alueen tilanne ensimmäisen osakilpailun jälkeen
Tanska – 100 p.
Ruotsi – 90 p.
Norja – 80 p.
Suomi – 70 p.
Puola – 60 p.
Pohjoisen ja läntisen alueen semifinaali
2.–5.7. CSIO3* Peelbergen, Alankomaat (molempien alueiden viisi parasta maata)
Longines EEF finaali
3.–6.9. CSIO4* Avenches, Sveitsi (molempien semifinaalien viisi parasta maata)
10.–14.6. Esteratsastus, CSIO4* Sopot, POL
Hugo Kogelnig – Vermont 2 / BG Desperados by Hidalgo Z
10.–14.6. Esteratsastus, CSI4* Opglabbeek, BEL
Anna-Julia Kontio – Balvino, Jay Jay van de Mottelhoeve, Senorit van de Nachtegale / Proper
Elena Hietanen – I´m Aljana Special
Venla Vaara – Dilithya de Spalbec Z / El Cid Z
Rebecca Lindeblad – Con Dio, Niliya du Bois Madame
11.–14.6. Kenttäratsastus, CCI3*-L Westerstede, GER
Sanna Siltakorpi – Choco Chino
Ann-Charlotte Palmgren – Insa
Mikko Moisala – Locked in K
12.–14.6. Matkaratsastus, CEI3* 160 km Rio Frio, POR
Viljami Häggblom – Shagya Buzavirag / JM Lulmiron
Alina Huovinen – Hadi de Llormols
Irati Rodriguez Huovinen – La Dotze Mir
9.–14.6. Esteratsastus, CSI3* Lichtenvoorde, NED
Jasmin Seppälä-Geerink – Attention Z, Chapper, Kerel van het Sterrebos / Chelby v.d. Woestenheide, Corona Z
9.–14.6. Esteratsastus, CSIOJ-NC-Y Hagen a.T.W., GER
Aida Hämäläinen – Hurby
Sani Illi – Henriette He’las, Kasilias EAS SHO Z
Saara Kojola – Domirus de Valdespino, Quartz van de Heemsteder
Isabel Olsson – Genereux Fortuna
Veera Salminen – Cayadina, Kandinsky
10.–13.6. Esteratsastus, CSI2* Kronenberg, NED
Beata Breukers – My Pleasure
Kansalliset kisat
10.–11.6. Parakouluratsastus
Hevosopisto Summer Festival, Ypäjän Hevosopisto
10.–14.6. Esteratsastus
Hevosopisto Summer Festival, Ypäjän Hevosopisto
Pohjola Gold Grand Prix
Pohjola Silver Grand Prix
Pohjola Bronze Grand Prix
Pohjola Suomenhevosten Grand Prix
Pohjola Small Grand Prix
Racing Noviisisarja
Racing Trophy 5–6-vuotiaille hevosille
Talent Cup
Hankkija Ponisarja
10.–14.6. Kouluratsastus
Hevosopisto Summer Festival, Ypäjän Hevosopisto
Pohjola Grand Tour
Pohjola Small Tour
Pohjola Finnhorse Tour
Pohjola Rising Star Tour
Horse & Rider Junioricup
Ponicup
Talent Cup
13.–14.6. Valjakkoajo
Wahlrooska Driving, Malax Hästförening, Mustasaari
13.–14.6. Askellajiratsastus
Jálkurin WR-kilpailut, Hestamannafelagid Jalkur, Orimattila
13.–14.6. Kenttäratsastus
presented by WHG Equine Sport Performance, KERRA, Kerava
14.6. Kouluratsastus
Luvian Ratsastajat 40-vuotisjuhlakilpailut, Luvia