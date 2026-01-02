Ratsastusuutiset
Ratsastuksen viikko 1: Ei ketään missään, paitsi seurakisoissa Hyvinkäällä
Viikolla 1 ei ole kansallisia kilpailuja, eikä suomalaisia ratsastajia myöskään osallistu kansainvälisiin kilpailuihin.
Alexander Tillander 1860 Jackpot Cup, joka ilmoittaa olevansa matalan kynnyksen kilpailusarja 2025 - 2026, järjestää kilpailut lauantaina.
Kyseessä on Hyvinkään Hyyppärän Stable Nova -tallin talvikauden lauantain kouluratsastuksen kilpailusarja, joka on alkanut marraskuussa. Luokkia on lauantaina tarjolla helppo A:sta intermediaire A:han.
Kolmen kärki on tällä hetkellä:
1. Siiri Kyrö I'm Marzipan 132,552
2. Mia Kutramoinen Rochallor 131,876
3. Essi Kajander Golden Loma 131,792
Kilpailupäivät
8.11.2025, 6.12.2025, 10.1.2026 ja 21.02.2026.
Kilpailusarjan finaali on lauantaina 28.3.2026. Palkintona on 1000 euron lahjakortti Tillanderille.